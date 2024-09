«In coda in tre ambulatori per una ricetta» 

«In altissima stagione, una delle zone turistiche più frequentate della Sardegna, che è tra le destinazioni marine preferite dal turismo internazionale, può permettersi un servizio sanitario di continuità come questo?». Ossia, come quello in cui si è imbattuto un turista milanese in vacanza a San Teodoro, bussando alla porta di tre sedi di Guardia medica alla ricerca (vana) di una ricetta per un farmaco anticoagulante.

«Con il piano terapeutico dell'ospedale, mi reco alla Guardia medica di San Teodoro la cui dottoressa di turno non possiede il ricettario per le prescrizioni con esenzione, vado a quella di Porto San Paolo, attenendomi all’orario indicato, ma è chiusa oltre a essere segnalata da un malridotto cartello affisso su un cancello che vieterebbe l'ingresso perché Zona militare limite invalicabile», racconta Sergio Pravettoni, dopo aver raggiunto la struttura ospitata nel seminterrato di un edificio utilizzato dall'Arma dei Carabinieri. Fuori, due addetti al servizio ambulanza che non sanno dare informazioni e dentro, qualcuno che suggerisce di tornare il giorno dopo. «Il giorno seguente torno, secondo gli orari indicati, alla sede di San Teodoro e la trovo chiusa perché fa servizio quella di Budoni dove, finalmente, sono riuscito a trovare un medico provvisto del ricettario giusto», ha detto il mal capitato.

Il servizio

Non è bastato aumentare il numero degli ambulatori delle guardie mediche turistiche: con il progetto Solstizio attivato dalla Asl Gallura, quest'estate sono diventati otto, aggiungendo, ad agosto, il presidio di Olbia ai sette distribuiti nei centri costieri a più alto flusso turistico e prevedendo l'apertura sette giorni su sette. Attivate dal primo luglio e operative fino al 15 settembre, le guardie mediche turistiche, invece, funzionano a singhiozzo: il bando per reclutare il personale medico è andato quasi deserto e per poter assicurare i presidi sono stati coinvolti i (già pochi) medici di Medicina generale. A darne la conferma, il vicepresidente della Conferenza socio sanitaria dei sindaci del distretto gallurese, Francesco Lai, anche primo cittadino del Comune che ospita uno degli ambulatori visitati dal turista a caccia delle ricette: «Purtroppo, le guardie mediche turistiche non garantiscono una continuità del servizio, coprendolo solo per sei o sette ore al giorno: rispetto alle esigenze di territori come il nostro, servirebbe una copertura di dodici ore per consentire l’alternanza con le aperture della guardia medica notturna che, tra l'altro, funziona a intermittenza in tutta la Gallura a causa della carenza di medici». Inoltre, aggiunge Lai, «a prestare servizio nelle guardie mediche turistiche sono gli stessi medici di base ed è frequente che per emergenze debbano spostarsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA