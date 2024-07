In coda alla guardia medica per le ricette 

In coda alla guardia medica i pazienti “orfani” del medico di base. Per sopperire alla carenza di camici bianchi, la Asl di Sanluri ha disposto l’apertura degli ambulatori serali e notturni, dedicati all’emergenza, ai tutti coloro che sono ancora sprovvisti del medico di famiglia. Nello specifico il provvedimento prevede che circa 600 persone, residenti nei Comuni di Sanluri, Segariu, Furtei e Villamar, da ieri e fino al prossimo 5 agosto, potranno rivolgersi alle rispettive guardie mediche del territorio per prescrizioni di farmaci, indagini su determinati disturbi, certificati di malattia e quant’altro fosse necessario a chi bussa alla porta delle sedi stabilite. E perché non diventi un servizio generalizzato, al personale di continuità assistenziale dei Comuni coinvolti, l’Azienda sanitaria ha fornito l’elenco dettagliato i nominativi di tutti quei pazienti ancora privi del medico di medicina generale. Informati anche i rispettivi sindaci dell’ambito sanitario di riferimento. Per contattare la guardia medica di Sanluri, presso il Poliambulatorio di via Bologna, questi gli orari: dalle 20 alle 8, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì. Telefono: 070 9307724. (s. r.)

