In classe tra cantieri e pochi prof 

In classe già da ieri. Al liceo Pacinotti e all’istituto comprensivo via Stoccolma. Adolescenti, nel primo caso, bambini e ragazzi, nel secondo: entrano emozionati e un po’ spaesati stringono la mano dei pochi compagni noti con lo zainone ancora scarico, poco dopo due ore escono rilassati, sorridenti, meno spaventati della novità. La scuola (anche a Cagliari) riparte in ordine sparso: a seconda del calendario stabilito in autonomia dai singoli istituti, tra ieri e giovedì (giorno del via ufficiale nell’Isola) tornano in classe gli 80mila studenti della Città metropolitana. Una ripresa senza particolari stravolgimenti ma con i problemi di sempre: cattedre non ancora tutte piene, nonostante la nomina in tempo di quasi 2700 supplenti, dirigenti scolastici in condivisione e aule off limits per “colpa” dei lavori di ristrutturazione che impongono ai dirigenti di fare i salti mortali per evitare i doppi turni. Ma per Cagliari e la scuola l’avvio, quest’anno, è comunque una festa: lunedì, infatti, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, arriva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (al Convitto nazionale).

Il “battesimo”

Intanto, al battesimo del nuovo anno scolastico hanno partecipato più di duemila studenti cagliaritani. La prima campanella, ieri mattina, è suonata in via Stoccolma alle 8.15, quando un leggero Maestrale soffiava sulle testoline di tantissimi bimbi e ragazzi (dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado) spettinati e tutto sommato felici di tornare tra i banchi di scuola. Un po’ meno felici, invece, sono diversi genitori. «Perché l’anticipo di tre giorni rispetto al calendario avrà come effetto quello di allungare ponti e festività», spiega Alessio, papà di Gabriele. «Nessuna polemica», premette, «ma per il ponte del 25 aprile, per esempio, i bambini resteranno a casa dal 24 al 4 maggio. Che va bene, per carità, ma per i genitori che lavorano», la grandissima parte, «può diventare un problema». Il concetto lo ribadisce Carmen, mamma di Federico. «Soprattutto per chi ha figli piccoli, i genitori che hanno impegni lavorativi sono costretti a fare i salti mortali. Già con i ragazzi che frequentano le medi, invece, essendo già un po’ più autonomi, il problema è meno rilevante», aggiunge.

Insieme ai ragazzi di via Stoccolma tornano sui banchi anche i ragazzi e le ragazze del Pacinotti: «È sempre un giorno di festa il primo giorno di scuola», spiega la dirigente Valentina Savona. «Un’emozione che si rinnova ogni anno». Alle 8.15 la campanella suona per gli alunni di seconda, terza, quarta e quinta, alle 8.45 l’arrivo dei ragazzi di prima. Emozionati? «Un po’», Giuseppe dice , 1B. «Ma in classe con me ci sono compagni con cui ho frequentato le scuole medie».

I problemi

Al di là dei riti, delle emozioni, delle prime volte, delle ultime e della retorica c’è, però anche la realtà. Di un sistema scuola che comincia sempre zoppicando. il comune denominatore dei problemi, negli ultimi dieci anni, è l’assenza in cattedra di diversi docenti o dei collaboratori scolastici nel giorno in cui la scuola comincia. Ma quest’anno se n’è aggiunto un altro: i lavori di riqualificazione degli edifici scolastici con i fondi del pnrr che hanno costretto i dirigenti scolastici a fare i salti mortali per sistemare gli alunni in classe. Al Michelangelo, per esempio, la prima campanella sarebbe dovuta suonare oggi ma è stata rinviata a domani «a causa di ritardi nella riconsegna dei locali interessati dai lavori iniziati la scorsa estate». Per la mancanza di aule, per un momento, si era messo in discussione anche la possibilità di organizzare l’attività didattica su doppi turni. Poi è arrivato l’ok del vicino Bacaredda che mette a disposizione cinque aule: e così, tra le sedi di via Grandi, via Donoratico e via Efisio Melis, la prima campanella al Michelangelo suonerà regolarmente domani.

