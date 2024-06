In classe l’inclusione fa la forza 

Promuovere l’inclusione, il rispetto delle differenze e le pari opportunità tra studenti e studentesse. Ma anche contrastare l’isolamento scolastico, inteso come un’elevata concentrazione di alunne e alunni di un a determinata realtà sociale in una stessa scuola, che può portare a fenomeni di emarginazione e scarsa integrazione. Sono gli obiettivi del progetto “La scuola che vorrei”, selezionato e finanziato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha preso forma nell’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis.

Le attività

L’iniziativa, della durata di 48 mesi, si articola in una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche integrate, che non solo coinvolgeranno insegnanti e alunni, ma si snoderanno anche nei quartieri dove ci sono i plessi scolastici dell’istituto.

«La scelta della scuola è stata dettata dalla percentuale degli alunni provenienti da famiglie migranti maggiore rispetto a quella di altre scuole di Cagliari», spiega Dimitri Pibiri, presidente della cooperativa Clessidra, ente capofila del progetto. «Nel metterlo in pratica non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà particolare, ma l'obiettivo è quello di scongiurare che la scuola individuata venga disertata dagli abitanti del quartiere a causa della forte presenza di bambini stranieri e fare invece di questa presenza una ricchezza per tutte le alunne e tutti gli alunni e le loro famiglie».

Le azioni sono molteplici e diversificate. Si va dagli interventi personalizzati e di gruppo per i ragazzi, all’adozione di metodologie didattiche innovative. Sono previste opportunità educative complementari e integrative alla scuola, supporto alla genitorialità, formazione e interventi a sostegno degli insegnanti e degli educatori. Inoltre, il progetto prevede l’attivazione di servizi di prossimità nei quartieri e iniziative di rigenerazione urbana.

La rete

«L’inclusione è il nostro punto di forza», sottolinea Nicola Cogoni, insegnante della scuola primaria e referente del progetto, «la nostra scuola punta sulla multiculturalità. Lavoro qui ormai da diciassette anni e l’integrazione con le famiglie non è mai venuta meno, siamo molto soddisfatti di come è stato accolto il progetto».

“La scuola che vorrei” rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici e privati – sono coinvolti anche il Comune di Cagliari, la città metropolitana di Cagliari, la cooperativa sociale As.Ge.Sa, l’associazione Efys, il Csi di Cagliari, Cada Die Teatro – possa dare vita a iniziative innovative per migliorare la qualità dell’educazione, favorendo una maggiore inclusione sociale. «La nostra esperienza è appena iniziata, ma già abbiamo avuto numerose risposte positive», aggiunge Tiziana Ligas insegnante nella scuola secondaria e referente del progetto per le medie, «abbiamo evidenziato alcune classi target con fragilità maggiori, qui ora sono arrivati gli educatori per osservare l’andamento della classe, ma sono anche di supporto. L’obiettivo è poi ripartire il prossimo anno con azioni più mirate».

