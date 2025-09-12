VaiOnline
Sinnai.
13 settembre 2025 alle 00:53

«In classe con il cantiere aperto, scusate il disagio» 

Primo giorno di scuola col taglio del nastro nel nuovo caseggiato delle Medie realizzato a tempo di record (meno di due anni) con quattro milioni di euro arrivati nel 2023 col Pnrr. Ma un primo giorno anche con lavori in corso, nel cortile della scuola e in strada per il rifacimento dei marciapiedi. Un gruppo di genitori ha scritto al Comune, al prefetto, alla scuola e ai carabinieri. Per le mamme «si è creata una situazione caotica e di pericolo. Non sarebbe stata fatta nessuna valutazione sulle situazioni di pericolo derivanti dalla concomitante apertura scolastica e la presenza dei cantieri nella via Caravaggio comprendente gli accessi alle scuole, sia all’interno dell’area cortilizia della scuola secondaria. La segnaletica col divieto di sosta lungo tutto il tratto - hanno scritto i firmatari della lettera - ha di fatto interdetto l’area al parcheggio per centinaia di genitori che hanno raggiunto a piedi il sito». E ancora. «Sono stati interdetti tutti i marciapiedi con i lavori in corso». Insomma «una situazione caotica e di pericolo».

Risponde la sindaca Barbara Pusceddu: «Sicuramente ci sono stati e ci sono disagi. Assicuro però che l’impresa impegnata nei lavori sta rispettando programmi e tempi. Tant’è che è stato ultimato il tratto di marciapiede all’altezza della scuola dell’infanzia. Si sta lavorando per garantire una migliore viabilità pedonale e automobilistica. I marciapiedi nella via Caravaggio saranno ultimati in poche settimane. Chiedo a tutti pazienza e collaborazione. Intanto abbiamo aperto una nuova scuola, realizzata con tutti i crismi della migliore didattica». (r. s.)

