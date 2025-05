In classe con i libri e il biberon 

Fiocchi rosa e azzurro all’Istituto serale di Maracalagonis: due alunne festeggiano la nascita dei loro bimbi e ora si preparano all’esame di diploma. L’Istituto professionale serale di Agricoltura di Maracalagonis vive un momento ricco di emozione: Claudia Putzu e Laura Lorrai, sono diventate recentemente mamme. Claudia ha dato alla luce un bel maschietto, Laura una dolcissima femminuccia. E con loro frequentano le lezioni.

La gioia

La notizia ha portato un’ondata di entusiasmo in tutto l’istituto, non solo per la gioia della nascita, ma anche perché le due neo-mamme fanno parte di un gruppo di studenti che stanno per affrontare l’esame finale. Un traguardo importante, frutto di impegno, determinazione e grande forza di volontà.

Conciliare la preparazione all’esame con le responsabilità della maternità non è semplice, ma Claudia e Laura stanno dimostrando che con il giusto spirito tutto è possibile. Insieme agli altri compagni stanno affrontando l’ultima tappa di un percorso formativo intenso, con il sostegno affettuoso di docenti e colleghi.

In classe

«Queste ragazze sono un esempio per tutti – ha commentato l’insegnante, l’agronomo Ettore Crobu– perché portano avanti con determinazione il loro progetto di vita, personale e professionale. È una grande lezione di resilienza. A Claudia, Laura e a tutto il gruppo degli studenti in procinto di sostenere l’esame va l’augurio più sincero da parte dell’intera comunità scolastica. E un caloroso benvenuto ai due nuovi arrivati nella grande famiglia del Serale di Maracalagonis».

Le mamme

Claudia Putzu, 37 anni, di Maracalagonis, è diventava mamma tre mesi fa di Sergio. «Sono davvero felice. Frequento le lezioni sino a tarda ora col bambino a fianco quando è necessario. I primi due anni delle superiori li ho frequentati al Deledda di Cagliari. L’ultimo triennio all’Agrario di Maracalagaonis. Ho anche un altro bambino di otto anni. Questo diploma lo voglio, non si sa mai: sono disoccupata. Magari mi aiuterà a trovare un lavoro. Ma sto bene anche così con mio marito e i due figli. Sto vivendo un momento straordinariamente bello: una famiglia, una classe meravigliosa, docenti premurosi. Una scuola che insegna davvero tanto».

Laura Lorrai, 32 anni, anche lei di Maracalagonis, ha frequentato i primi anni delle superiori all’istituto Pertini: poi il matrimonio e un lavoro in una cooperativa sociale. Durante questo anno scolastico, quattro mesi fa è nata Sofia: «Un bellissimo regalo per la nostra famiglia. Non ho mai pensato di rimandare il diploma al prossimo anno. Porto la bambina in classe e seguo le lezioni: capita di lasciare Sofia col babbo, oppure lascio per qualche minuto le lezioni, ritorno a casa, allatto e poi ritorno a scuola. Una esperienza indimenticabile. Mi trovo davvero bene in una scuola fantastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA