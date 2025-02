In classe con i ciechi, la lezione speciale nel giorno del braille  

In classe con gli ipovedenti e i ciechi, una lezione speciale nella scuola media di Decimoputtzu per gli studenti che hanno partecipato alla “Giornata nazionale del braille”. Con loro la preside Limbania Rombi, l’ex presidente dell’unione italiana ciechi di Cagliari Mariangelina Basciu, gli assessori Monica Basciu e Carlo Piras.

«Tante persone hanno letto in braille», spiega Mariangelina Basciu, «Questa scrittura, prima dell’intelligenza artificiale, per milioni di persone non vedenti è stato l’unico mezzo per poter studiare. maltrado i progressi grazie agli strumenti tecnologici e all’intelligenza artificiale, il braille è comunque uno strumento necessario e va di pari passo con le nuove tecnologie. Da anni nella scuola stiamo facendo opera di sensibilizzazione per le diverse disabilità. Per esempio, portando i cani guida indispensabili per l’autonomia dei non vedenti. E stavolta abbiamo anche illustrato un progetto sui diritti umani».

La preside Limbania Rombi: «Quest’anno, grazie al contributo e alla collaborazione di una docente con una disabilità visiva, siamo riusciti a prendere contatti con l’associazione degli ipovedenti di Nuoro che ci ha dedicato una giornata: è stata molto inclusiva per tutti gli alunni e i docenti. Un alto significato a livello di valore umano».

La vicesindaca Basciu: «Bellissima iniziativa, i nostri ragazzi hanno dimostrato grande interesse e sensibilità». D’accordo l’assessore Piras: «Iniziativa molto importanti per la sensibilizzazione dei ragazzi alle disabilità». (l. e.)

