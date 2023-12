In classe a Senorbì il fendente al polmone 

Coltellate tra studenti a scuola, c’è un precedente che riguarda il Sud Sardegna e che risale a cinque anni fa. Addirittura in classe, nell’istituto superiore “Einaudi” di Senorbì, un sedicenne aveva tirato fuori dallo zaino un coltello a serramanico e aveva ferito un vicino di banco con il quale aveva avuto un’accesa discussione (con tanto di schiaffo) pochi minuti prima.

La lama aveva creato problemi a un polmone della vittima, che era stato ricoverato in ospedale a Cagliari e se l’era cavata con venti giorni di cure.

L’episodio risale al sette novembre del 2018 e c’era stato il lieto fine: pochi giorni dopo, grazie anche al lavoro dei familiari dei due ragazzi e dei docenti della scuola di Senorbì, i due sedicenni si erano chiariti, si erano stretti la mano e l’aggressore aveva chiesto scusa. La vicenda aveva avuto uno strascico giudiziario davanti al Tribunale dei Minori di Cagliari: l’aggressore ha dovuto rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

Il preside dell’”Einaudi”, Rosario Manganella, aveva sospeso i due ragazzi per quindici giorni dopo aver appurato i fatti: i due compagni di classe avevano litigato durante l’ora di educazione fisica, uno avrebbe dato uno schiaffo all’altro che in classe si sarebbe vendicato con la coltellata.

La scuola aveva poi organizzato un percorso educativo studiato ad hoc per i due minorenni. Il fatto aveva scosso la comunità scolastica dell’istituto superiore più importante della Trexenta, considerata una scuola modello nella zona e dove simili episodi non si erano mai verificati. E in questi cinque anni l’”Einaudi” ha fatto parlare le cronache soltanto per i progetti, per l’offerta didattica sempre più ampia e i successi ottenuti dagli alunni. Insomma, la coltellata in classe è stato un episodio sporadico superato grazie all’impegno di docenti, familiari e istituzioni. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA