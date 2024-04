In città una nuova centenaria, fiori e targa per Grazia Rago 

Le lacrime di commozione le solcano il viso soltanto quando ricorda il suo amato figlio, scomparso nel 2014. «Era un uomo buono e perbene, è stato un dolore troppo grande». Ma Grazia Rago, nata in Campania e trapiantata a Quartu, riacquista subito il sorriso davanti alla schiera di parenti, figli, nipoti e pronipoti, che si sono ritrovati nella casa di riposo “Il Diamante” in via Milano, per festeggiare il traguardo dei suoi cento anni. «Sono davvero contenta di essere arrivata a questa età e di poter festeggiare con i miei parenti e con gli ospiti della casa di riposo» dice, «è proprio una bella festa».

E a renderle omaggio, in rappresentanza del Comune, è arrivata anche la presidente del consiglio Rita Murgioni che le ha donato una pergamena e un mazzo di fiori.«La città acquista un altro centenario ed è una cosa molto bella» ha detto Murgioni, «la signora mi ha raccontato tanto della sua vita ed è stato davvero un piacere ascoltarla».

La nonnina ha avuto un’infanzia felice ma segnata dalla guerra e dagli spostamenti. Il padre infatti era un militare e per problemi di lavoro dovevano traslocare spesso. Diventata grande, Grazia incontra l’amore della sua vita, che diventa suo marito e che le regala tre figli ma che le viene strappato troppo presto, muore infatti in un incidente stradale quando il figlio più piccolo aveva solo 11 mesi. Grazia cresce così da sola la famiglia, va in Piemonte e in Liguria per lavoro, fino a tornare poi in Sardegna, la sua casa, con i figli.

