In città un esercito di single  

Elisa Siddi titolare di un negozio di prodotti per animali in via Porcu, ha 29 anni e tanto tempo ancora per trovare l’anima gemella. «Sono riuscita a comprare una casa e ad essere indipendente», dice, «e non mi pesa affatto stare da sola, diciamo che ho raggiunto il mio equilibrio. Pagare il mutuo e le bollette non è una passeggiata neanche se si è single ma con una famiglia sarebbe peggio. Io appena ho potuto ho deciso di andare a vivere da sola per essere indipendente». Al giorno d’oggi, aggiunge, «si ha paura anche a fare figli: una cosa è pagare le bollette per una persona figuriamoci se si è in tre o quattro».

Escludendo la fascia di età più bassa tra i 20 e i 24 anni, i single più numerosi li troviamo in quella tra i 30 e i 34 anni con 2.896 tra celibi e nubili. Poi ce ne sono 2.429 tra i 35 e i 39 anni e 2.244 tra i 40 e i 44. Superano i mille anche nella fascia di età tra i 55 e i 59 ma ne troviamo anche 122 tra 80 e 84 anni e 81 tra 85 e 89 anni, intendendo per single chi non si è mai sposato, quindi fuori dalla statistica restano vedovi e divorziati. Così si risparmia sulle bollette, si può avere tempo tutto per sé e si riesce a gestire meglio gli affari quotidiani. E adesso non è più nemmeno difficile fare la spesa: tutti i supermercati si sono adeguati e propongono sempre più spesso monoporzioni.

La formula due cuori, una capanna e tanto amore, magari con il contorno di uno e più figli, sembra ormai storia passata. Adesso in città si preferisce vivere da soli, o addirittura ancora a casa dei genitori. Gli ultimi dati Istat rivelano un esercito di single. Poco più di 20 mila, spalmati su tutte le fasce di età. Giovani e anziani che hanno scelto di stare da soli, soprattutto per motivi economici o perché ci si sono trovati per i casi della vita.

I dati

Indipedenza

La “signorina”

Di tutt’altra età è invece la regina dei dolci Elena Piccioni 85 anni e signorina da una vita. «Avevo molti pretendenti ma alla fine non è andato bene nessuno», racconta. «Mio padre era dipendente all’ospedale e mi ricordo che aveva fatto una grande festa dove aveva invitato anche un mio pretendente ma non era andata bene». Rimpianti? «No, io sto bene da sola, con mia sorella e i miei nipoti. Ho passato la vita a fare i dolci ed è stato come una fiaba». Claudia Casu, 49 anni, invece ha scelto «di stare a casa ancora con i miei genitori perché non riesco a trovare un lavoro stabile che mi permetta di essere indipendente e di prendere una casa in affitto. Tra bollette, luce, spazzatura, come fai? Anche mettere su famiglia ha un costo enorme. Certo se a vent’anni avessi trovato un lavoro sarei andata via e magari le cose sarebbero andate diversamente. Ma nessun rimpianto, va bene così».

Gli uomini

Anche tra gli uomini abbondano i single che cucinano, lavano e stirano. Giovanni Matta ha 54 anni e fa il volontario alla mensa del viandante in via Montenegro. «Sono solo perché non mi vuole nessuno», sottolinea ridendo. «Scherzi a parte, io mi trovo bene anche a casa senza una moglie. Mia mamma mi ha insegnato a cucinare e mi arrangio. Io credo che ci siano sempre più single perché i costi della vita sono sempre più alti e perché c’è poca voglia di impegnarsi nei rapporti di coppia». E poi ecco Lorenzo Sassoni 31 anni che lavora nel bar di piazza Sant’Elena. «Sono single un po’ per scelta un po’ per esperienze pregresse. Vivo ancora con i miei perché i costi della vita sono molto alti. Io sono ancora giovane ma per ora non ho la sicurezza per andare a vivere da solo e poter pagare le bollette e tutte le spese».

