In città un centro per la fecondazione assistita 

Il Comune ha già dato il suo benestare, ora manca solo l’ok della Regione e, ben presto, a Quartucciu potrebbe nascere un nuovo polo sanitario interamente dedicato alle donne, trasformando così lo sterrato di via Monte Spada, oggi abbandonato, in un centro all’avanguardia - unico in Sardegna - che si occuperà principalmente di infertilità di coppia.

Una struttura che, una volta completata, consentirebbe a tante donne sarde di poter accedere all'assistenza sanitaria, riducendo così i costi ed evitando le trasferte nei centri della penisola e all'estero.

Il progetto

A mettere nero su bianco il progetto e a presentarlo agli uffici di via Nazionale e a quelli dell’assessorato regionale alla sanità, Nicoletta Maxia, embriologa genetista che si occupa di procreazione medicalmente assistita da circa trent’anni con un background di oltre 3 mila bambini nati grazie alle sue cure.

«L’idea del nuovo polo sanitario tutto al femminile è nata con un bando dedicato all’imprenditoria femminile in Sardegna al quale ho partecipato», spiega Nicoletta Maxia, in attesa del lasciapassare della Regione. «Se il progetto va in porto e io lo spero tanto, prenderà vita un centro costituito da poliambulatori con differenti professionalità ma con un cuore centrale che si occuperà dell’infertilita di coppia e delle tecniche innovative offerte per la sua cura e risoluzione».

Voglia di tornare

L’embriologa, cagliaritana, da dodici anni opera in Lombardia, tra Milano e Bergamo, ma inizia ad avere nostalgia della sua terra e qui ha voglia di tornare per portare l’esperienza maturata in tanti anni e per dare all’Isola un centro all’avanguardia capace garantire alle coppie cure assistite vicino a casa. «Buona parte delle pazienti per sottoporsi alla procreazione assistista arrivano proprio dalla Sardegna», sottolinea Nicoletta Maxia. «Ma non è tutto, se, in un secondo momento, poi si riuscirà a portare avanti con il Comune anche l’apertura di un punto prelievi, questo sarebbe uno di quegli esempi di connubio pubblico e privato per offrire migliori servizi sanitari ai cittadini e, questo, nella nostra amata Isola, è sicuramente un tema molto caro e sentito».

Il piano terra sarà destinato a ospitare il centro di procreazione medicalmente assistita, mentre al primo piano verranno ubicati gli uffici della struttura e una piscina per la terapia riabilitativa. Verranno anche realizzate le aree verdi e quelle destinate ai parcheggi.

Ok del Comune

«Il Consiglio comunale – assicura l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu - non avrebbe mai potuto dire di no alla realizzazione di una struttura così importante. Si tratta di un'opera di eccellenza nel settore sanitario che avrà una rilevanza notevole non solo sotto il profilo della riqualificazione urbanistica, ma anche da un punto di vista socio-economico. E ciò a maggior ragione in un periodo in cui il tema della natalità è al centro del dibattito politico».

Sindaco entusiasta

Il sindaco Pietro Pisu aggiunge: «Abbiamo accolto con grande entusiasmo questo progetto, unico in Sardegna e portato avanti da una professionista sarda. Quando è venuta e ci ha parlato della sua idea, abbiamo colto solo gli aspetti positivi. Il polo sanitario porterà vantaggi anche al territorio e allo sviluppo, si tratta di una struttura all’avanguardia e questo farà alzare l’asticella in termini di qualità urbanistica».

