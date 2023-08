«In città un centro gestito da ragazzi con autismo» 

Dal Pon (Piano operativo nazionale) arriveranno quasi 5 milioni di euro per il recupero delle strutture da riqualificare e mettere a disposizione per i progetti sociali.

Iglesias è una fra i 5 Comuni in tutta la Sardegna (gli altri sono Carbonia, Porto Torres, Sassari e Olbia) che si è aggiudicata un bando destinato e dedicato alle città medie.L’assessore con delega al Bilancio e programmazione Daniele Reginali spiega: «Siamo riusciti ad aggiudicarci un bando che ha coinvolto poche realtà nella nostra Isola. Ci troviamo ancora nella fase di co-progettazione, ma i programmi son ben definiti, si lavora per mettere a punto tutti i dettagli».

Denaro che arriva quindi da dei fondi che serviranno per far sorgere delle infrastrutture sociali. Al momento non è dato sapere quale sia l’edificio su cui verranno investiti i finanziamenti: «Ci sono al vaglio diverse ipotesi - prosegue l’assessora ai Sevizi sociali Angela Scarpa - ed in questo momento è azzardato produrre delle anticipazioni. Possiamo però dire con certezza che il nostro Comune individuerà una struttura da riqualificare per poter far nascere un centro del “Turismo inclusivo”, una struttura che verrà gestita da ragazzi con autismo».

