In città uffici pubblici vuoti: «Difficile garantire servizi» 

Incombenze e carichi di lavoro aumentano, ma gli organici sono sempre più ridotti all’osso.

A Oristano la pubblica amministrazione arranca: Comune, Provincia e anche l’azienda sanitaria locale fanno i conti con un’emorragia che sembra ormai non avere più una fine.

E se nella maggior parte dei casi rimpolpare le fila del personale è impossibile per il blocco delle assunzioni, succede anche che dove la possibilità si presenta con la pubblicazione di un bando, alla fine sono i candidati a tirarsi indietro.

Piazza Eleonora

È il caso degli uffici di piazza Eleonora. L’allarme, lanciato dalla commissione Bilancio, muove da dati oggettivi: su 236 unità lavorative previste dal Piano del fabbisogno del personale, se ne contano in attività duecento.

Le criticità abbracciano tutti i settori «dall’ufficio Tecnico, ai servizi alla cittadinanza, passando per il cantiere comunale e il comando di polizia municipale», sintetizza il presidente del parlamentino Gigi Mureddu.

«Troppe rinunce»

Neppure con i recenti concorsi per gli amministrativi rivolti alle categorie C e D la situazione è migliorata. «Abbiamo due graduatorie aperte - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - eppure non riusciamo a coprire i posti vacanti: molti candidati alla fine rinunciano oppure assumono l’incarico e poi chiedono la mobilità per trasferirsi in altri centri».

Il concorso in Comune diventa, insomma, il trampolino di lancio verso piazze più appetibili economicamente parlando, e così trovare un geometra è un’impresa titanica.

Via Carboni

Negli uffici della Provincia si registra probabilmente la situazione più tragica: «Ci sono appena 102 dipendenti - fanno sapere dal settore Personale - a fronte dei trecento necessari per far funzionare al meglio la macchina organizzativa».

Qui un decennio e oltre di assunzioni congelate ha da una parte desertificato alcuni uffici, dall’altra invecchiato il personale in servizio.

«Organico all’osso»

«L’organico si è ridotto a circa un terzo del fabbisogno, con una situazione di inadeguatezza assoluta per quanto riguarda il personale tecnico, in forte difficoltà a gestire le risorse del Pnrr con gravi e ripetuti rischi di definanziamento», afferma l’amministratore straordinario Massimo Torrente.

E poi c’è l’ordinario che diventa straordinario con le poche unità lavorative a disposizione. «I cantonieri in servizio sono dieci rispetto ai 120/130 necessari per il controllo e la manutenzione di oltre mille chilometri di strade provinciali - va avanti Torrente - I disinfestatori sono 20 rispetto ai 60 (con contratto a tempo determinato) che garantivano in passato l’attività in un territorio provinciale con oltre 6mila ettari di zone umide».

Via Carducci

Non è immune dall’emergenza l’Azienda sanitaria locale. I dati raccolti nel Piano triennale del fabbisogno del personale contano, al primo gennaio 2023, 1.512 lavoratori dipendenti (tra ruoli amministrativi, sanitari e dirigenti) contro i 1.667 previsti entro fine anno.

Per quanto concerne il personale amministrativo, occorre precisare che la profonda fase di riorganizzazione in corso alla Asl, alla luce della recente riforma sanitaria e del decentramento di molti servizi, rende difficile delineare un quadro realmente rappresentativo della situazione.

Il direttore generale Angelo Serusi assicura: «Al momento opportuno non lesineremo risorse nell’implementazione degli uffici amministrativi, per ricostituirli in maniera idonea e proficua».

