In città turisti allo sbaraglio 

È l’eccezione che non conferma la regola. Nuoro, l’Atene sarda, è forse l’unica città dove il famoso “moltiplicatore” economico della cultura non funziona. Gli economisti lo ripetono: un euro investito nel settore culturale assicura un aumento del valore aggiunto di 1,8 euro con evidenti vantaggi sulla crescita. A Nuoro no. Non funziona perché i turisti che ogni giorno visitano i musei come l’Etnografico, il Deledda (20 mila dall’inizio dell’anno) in città non lasciano praticamente un euro. Arrivano in autobus e ripartono, abbandonati a se stessi. Accolti ad Orgosolo, che offre il pranzo col pastore, oppure in costa. «Siamo consapevoli di questi limiti, dobbiamo fare sistema con gli operatori e intercettare il flusso», ammette l’assessore al Turismo, Salvatore Picconi.

Traffico in tilt

Non sono ancora le 11 di giovedì quando in viale Ciusa scoppia il caos: 10 pullman scaricano frotte di turisti, tedeschi, francesi, italiani. Vanno al museo del costume e a quello di Grazia Deledda. Qualcuno fa tappa alla chiesa della Solitudine. In viale Ciusa gli autobus rimangono in doppia e terza fila. I turisti arrivano, ammirano il più importante museo delle tradizioni della Sardegna e verso le 12, ora di pranzo, vanno via in tutta fretta. «Torniamo a Orosei», dicono due trentine. La gran parte dei bus prosegue per Orgosolo: «C’è il pranzo con i pastori». Gli autisti sono chiari: «Come facciamo a fermare qui i pullman? Vedete le condizioni? Non c’è un’area adeguata, avete il più importante museo dell’Isola ma non le condizioni». Qualcuno racconta che le agenzie dei tour operator che arrivano da Cagliari e Olbia hanno più volte, tramite le associazioni delle guide, posto il problema: «Ci hanno detto che non c’è mai stata risposta». Anche fuori dalla casa Deledda manca l’accoglienza e un bagno per disabili. L’ingresso è per 30 persone alla volta, un bus deve fare due turni. Tonino Frogheri del presidio turistico nuorese, la seconda Pro Loco della città, dice: «Una inestimabile risorsa sprecata. Non possiamo continuare ad assistere inermi. Occorre creare sinergie utili per trasformare questo flusso ininterrotto di visitatori in risorsa economica. Urgono guide, accoglienza e ospitalità diffusa».

Priorità, intercettare

Picconi ammette: «Dobbiamo fare sistema con gli operatori del settore, i ristoratori. I visitatori vanno nei nostri musei ma mangiano fuori. Dobbiamo trovare soluzioni in maniera rapida. Non è un problema, ma un’opportunità non intercettata. Martedì abbiamo un incontro per la cartellonistica, progetto del 2018».