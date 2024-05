In città tornano i grandi concerti 

Dopo oltre un decennio trascorso a rosicare per i big della musica approdati in tutto il Sulcis, tranne che a Carbonia, per il 2024 si riassaporeranno i fasti dei primi anni Duemila: il 10 agosto arriva il cantante rapper Mr. Rain. Folle di teenager (e non solo) promettono di riempire piazza Roma (l’esibizione è gratuita) e il fatto che il concerto inizi alle 22 costituisce un ulteriore motivo di apprezzamento da parte dei ristoratori.

L’area

A rubare la scena sarà dunque piazza Roma e non il cuore della Grande miniera di Serbariu (dove sono in corso lavori di sistemazione) in cui si esibirono artisti del calibro di Zucchero, Jovanotti, De Gregori, Arbore e Guccini. «Tutto ciò sebbene – anticipa il sindaco Pietro Morittu – è realistico ritenere che se le trattative andranno a buon fine e se verranno confermati contributi della Regione, arriverà fra luglio e agosto un altro importante nome della musica e il sito indicato è l’ingresso della miniera, piazzale Sergio Usai». Certo, invece, il 7 di giugno lo spettacolo del cabarettista e attore Jacopo Cullin: sarà di scena al teatro Centrale.

Intanto il “colpo” Mr. Rain, unica data sarda, è stato piazzato: «Ci attendiamo un pubblico eterogeneo perché l’artista piace anche alle famiglie, ma indubbiamente abbiamo pensato ai giovani e, per quanto riguarda i ristoratori, è stato possibile venire incontro alle loro esigenze».

I tempi

Mr. Rain inizierà infatti alle 22: «Apprezziamo lo spostamento d’orario - analizza Sergio Cera, ristorante La Lanterna - e auspichiamo che tutte le iniziative estive possano avere il via a quell’ora in modo che, chi vorrà, potrà cenare in tranquillità». Secondo Luca Serra, del Centrale 38, «la formula scelta allunga la serata e permette anche a noi di soddisfare le necessità dei clienti, ma mi pongo dubbi sui parcheggi: il multipiano di via Verona allo stato attuale è ancora chiuso e bisogna capire come evolveranno i lavori di rifacimento in piazza Marmilla». Quesito legato anche all’utilizzo stesso dell’anfiteatro di piazza Marmilla, notoriamente da anni il fulcro delle iniziative di spettacolo. Si valuta l’ipotesi che gli interventi di riqualificazione possano subire un’accelerata. Ma intanto per i ristoratori, il nome di grido induce a sperare: «Potrebbe essere il ritorno di quella stagione - afferma Pinuccia Portas, Bar Pero – che portò a Carbonia una serie di big della musica sia nella Grande miniera che in piazza Roma: siamo certi che gli addetti alla ristorazione in quelle giornate sapranno garantire i servizi». Oltre ai concerti di spessore, il Comune entro un paio di settimane definirà il calendario degli eventi estivi (l’esordio in giugno come spesso capito con Sulcis Espone), «per venire incontro – chiude il sindaco – a ogni richiesta».

