In città su due ruote? Si comincia 

Una città che muove i passi verso una mobilità ecologica e sostenibile. I due chilometri e 500 metri che da via Borsellino conducono alla via Cavalier San Filippo, rappresentano per Iglesias la vera e prima pista ciclopedonale.

Il percorso

Il tracciato che accompagna interamente via Cattaneo fino alla zona di Monteponi, progettato nel 2012 e reso fruibile tre anni più tardi, per ovvi motivi logistici e strutturali (ostacoli in ogni dove), non è mai riuscito a fare breccia nel cuore degli iglesienti e così, il percorso inaugurato nella mattinata di ieri si appresta a divenire la prima direttrice sostenibile di collegamento del centro alla periferia. «Non è un caso sia stata realizzata in quel punto - dichiara il sindaco Mauro Usai - perché non solo rappresenterà una corsia per chi abita la zona e da tempo chiede una maggiore sicurezza in quel tratto di strada, ma anche e soprattutto perché è un’infrastruttura pedonale di collegamento a quell’area in fase di completamento, che è il polo sportivo della città in via Cavalier San Filippo. È un modo per raggiungere la cittadella dello sport in modo sostenibile e che anticipa quelle che potrebbero essere le direttrici del Puc». Per l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru: «È un investimento per la salute dei cittadini, per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio. Offre un’alternativa sicura e comoda all’auto. La bicicletta è poi un mezzo ecologico, economico e salutare, sono infrastrutture che rendono le città più vivibili, incoraggiano l’attività fisica e favoriscono la socializzazione».

Serra Perdosa

Un percorso simile potrebbe presto sorgere anche nell’ambito della riqualificazione del quartiere di Serra Perdosa. Con i 3 milioni ottenuti dalla Regione per l’ampliamento del progetto di rigenerazione urbana in atto nel rione più popoloso, è nell’intento dell’amministrazione comunale la creazione di un’ulteriore opera, una pista ciclopedonale che possa collegare la periferia al prossimo centro intermodale.

Sulle corsie della nuova infrastruttura è ben in risalto il disegno di una bicicletta; una segnaletica che ha già fatto discutere i prossimi fruitori sull’esclusività del suo utilizzo per le sole “due ruote”. L’assessore Cacciarru leva ogni dubbio: «È un percorso promiscuo, si tratta di una pista ciclopedonale». Ma il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio pone un problema: «Bene che sia a doppio utilizzo, è un modo per poter accontentare tutti, ma la segnaletica evidenzia le sole bici e si tratta di un dettaglio non proprio trascurabile. Occorre fare chiarezza perché potrebbe trarre in inganno. Chi vede soltanto il simbolo della due ruote potrebbe essere portato a pensare si tratti di un percorso esclusivamente ciclabile. È una questione sopratutto di sicurezza nei confronti dei fruitori».

