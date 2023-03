In città spuntano altri ipermercati 

Il discount di via dei Muratori è stato demolito per far spazio ad un punto vendita più moderno. Ma non sarà l’unico ad accendere l’insegna nei prossimi mesi: basta gettare lo sguardo sull’altro lato di via Cagliari per rendersi conto che il settore della Grande distribuzione organizzata vive una primavera senza precedenti nella città di Eleonora. Le ruspe sono pronte ad accendere i motori nell’area lasciata vuota dall’ex Brico Ok: il fabbricato, chiuso dal dicembre del 2019, è già stato raso al suolo. Al suo posto nascerà un nuovo grande magazzino a marchio Lidl. Il colosso rilancia la sua presenza in città dove è già presente con il locale di via Ozieri.

Oristano, città della ceramica e degli ipermercati. A chi giunge in città dall’ingresso Nord non sarà sfuggito il mega cantiere che consegnerà ai consumatori un Eurospin nuovo di zecca.

Due aperture

Il boom

Sarà anche vero che la crisi “taglia” la spesa; le corsie dei supermercati, invece, continuano ad aumentare. E così poco più di 30mila abitanti si spartiscono dieci ipermercati (oltre ai vari supermercati e minimarket): uno ogni 3mila anime, per un totale che supera i 25mila metri quadri di superficie.

L’ingresso Sud in pochi anni ha visto proliferare nuovi esercizi al dettaglio: prima l’Eurospin, poi l’IperPan e più recentemente Md. Arrivando da Fenosu, si può scegliere se far la spesa nel punto vendita Eurospin o all’Iper Nonna Isa. Resistono i precursori della grande distribuzione in città: a Nord il Conad, all’interno del centro commerciale Porta Nuova, e più in centro l’Eurospar di viale Diaz. La scelta, insomma, non manca. Ma guai a pensare che un’offerta così variegata possa favorire un’equilibrata concorrenza.

L’avvertimento

«Al contrario - mette in guardia Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna - un numero eccessivo di punti vendita porta ad un rialzo dei prezzi». Il meccanismo è semplice: «Essendo troppi, per poter avere un margine di guadagno sono costretti a ritoccare all’insù i cartellini ed è quello che sta accadendo». Il problema è all’origine. «La norma regionale sul commercio non è equilibrata - conclude Vargiu - ormai gli ipermercati nascono come funghi».

«Nuove buste paga»

«Queste nuove attività comportano l’assunzione di personale – analizza Sara Pintus, direttrice di Confcommercio - Tendenzialmente alcuni con esperienza ed altri con contratti di inserimento. Il proseguo di questi contratti dipende dal fatturato sviluppato dal punto vendita: per ogni addetto sono imputati 200mila euro di fatturato».Bene sul fronte buste paga meno «sull’impatto sulle piccole botteghe ma anche sulle altre superfici medie e grandi. Inoltre il reddito medio pro-capite non è cresciuto, anzi è eroso dall’inflazione che sfiora l’11% sul carrello alimentare, e la popolazione residente è in calo».

