In città spariti 1.106 ettari di terra 

In ettari sono 1.106; per rendere meglio l’idea 1.600 campi da calcio. A tanto ammonta il suolo consumato a Oristano in 16 anni, dal 2006 al 2022. In numeri assoluti la terra “utilizzata” allo scorso anno risultava di 1.105,96 ettari, mentre nel 2006 i dati riportavano 1.042,79 ettari. Valori che emergono dal report dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-Ispra e del Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente 2023 sui dati 2022, quadro che al di là dei numeri mette in luce i rischi sull’assetto idrogeologico del territorio ma anche tanti sprechi di terra con opere incompiute.

I dati

Dal 2006 al 2012 il consumo è stato di 40,7 ettari e da quest’ultima data fino al 2022 di altri 22.47 ettari. Nell’ultimo anno, tra il 2021 e il 2022 gli ettari consumati sono stati 7.38, il dato più alto a partire dal 2012. A livello provinciale la quota di suolo consumato è salita dai 10.330,88 ettari del 2006 ai 10.646 del 2022, 106 milioni di metri quadrati. Negli 87 paesi gli ettari consumati sono stati 316 per una media a comune di quasi 4 ettari. Nel dettaglio il consumo più alto si è avuto nell’anno 2021-2022 con ben 7.38 ettari. Dopo Oristano, Arborea con un consumo dal 2006 al 2022 di 572 ettari, Santa Giusta con 429 ettari, Terralba 395, Cabras 385, Marrubiu 361 ettari. Chi ha perso meno suolo in provincia è stato Bidonì con 16 ettari, un ettaro in meno di Boroneddu.

I rischi

«Il suolo è un ecosistema essenziale, complesso e vitale – si legge nell’introduzione della ricerca - di importanza cruciale sotto il profilo ambientale e socioeconomico». Ma anche una risorsa non rinnovabile, il perso è perso per sempre. Gli ettari utilizzati per costruire scuole, case, uffici, strutture sportive e sociali, come quelli congelati a salvaguardia del territorio non si discutono; pesano invece gli ettari sprecati in opere incompiute come l’area mercatale di Torangius, le piste ciclabili abbandonate, le residenze oltre la periferia che hanno strappato ettari di suolo aprendo il centro al vuoto e all’abbandono. «Il consumo del suolo - sottolinea l’assessora all’Ambiente di Oristano, Maria Bonaria Zedda - è uno degli aspetti che incide fortemente nella qualità ambientale di un territorio. Per produrre pochi metri di tappeto erboso occorrono migliaia di anni quindi dobbiamo prestare la massima attenzione nel programmare il territorio». L’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu: «Il Puc che sarà presto revisionato definirà in modo chiaro, netto e severo la salvaguardia del suolo, l’utilizzo deve essere motivato e durevole nel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA