In città solo 663 Dat, al via la campagna informativa 

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per rafforzare e promuovere le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), uno strumento previsto dalla legge 219/2017 che consente ai cittadini di esprimere in anticipo le proprie volontà su diagnosi, cure e trattamenti sanitari, in vista di un’eventuale futura incapacità di intendere e volere.

La proposta, presentata congiuntamente dalle Commissioni Innovazione e Pari Opportunità, parte da un dato: in città sono state registrate solo 663 Dat, pari allo 0,44% della popolazione. La mozione mira a renderle più accessibili, attraverso una strategia su quattro assi: informazione capillare, con sportelli anche itineranti nei quartieri; semplificazione burocratica, con moduli più chiari; collaborazioni stabili con Asl, ordini sanitari, Università e associazioni di bioetica e diritti civili; monitoraggio costante, grazie a un sistema di report periodici su registrazioni, tempi di attesa e criticità. «Le Dat tutelano i diritti delle persone e rendono chiaro cosa desideriamo per la nostra salute, oggi e domani – spiegano Carlo Usai e Chiara Cocco, presidenti delle due commissioni -. Le volontà anticipate toccano anche aspetti personali e relazionali. Sono un diritto fondamentale, soprattutto nel delicato momento del fine vita».

