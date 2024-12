In città si accendono le luminarie di Natale 

Natale è nell’aria, basta guardarsi attorno, anche per le vie sestesi. Ieri sera sono state finalmente accese le luminarie fatte installare dal Comune nel centro, ma ce ne sono anche in altre zone più periferiche.

Le luci addobano a festa piazza Salvo D’Acquisto, davanti al Comune, la chiesa Sant’Antonio da Padova, quelle di San Giorgio e della Madonna delle Grazie, la rotonda di ingresso al quartiere Ateneo, tra via Cagliari e via Vittorio Veneto, la Croce Santa in via San Gemiliano, e infine lo spartitraffico all’ingresso del quartiere Cortexandra.

Tante luminarie diverse che spaziano tra alberi di Natale, slitte, stelle e altro ancora. Lo scopo è dunque includere i vari quartieri, partendo soprattutto dagli ingressi e dalle piazze. La maggiore novità è rappresentata dalle due chiese de Le Grazie e di San Giorgio.

«Anche quest'anno abbiamo inserito le luminarie natalizie nella bella programmazione del Natale che come amministrazione offriamo ai nostri cari cittadini», spiega la sindaca Paola Secci, «ci saranno attività per grandi e piccini che creeranno una bella atmosfera comunitaria. E le luci del Natale rischiareranno i nostri cuori».

Presto sarà infatti annunciato il programma degli eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale per le festività, tra spettacoli, mercatini e attività varie.

RIPRODUZIONE RISERVATA