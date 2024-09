«In città sempre più poveri da aiutare» 

Sempre più poveri bisognosi di aiuto per i beni di prima necessità, alla ricerca di una casa e di un lavoro. Don Paolo Sanna, 57 anni, dal 31 agosto del 2014 guarda la città di Assemini da un punto di osservazione speciale, la parrocchia di San Pietro, cuore pulsante del centro storico cittadino. Con lo sguardo di un pastore di anime, certo, ma anche di uno studioso specializzato in teologia morale e spirituale: «La materia che mi sta più a cuore è la bioetica. Noi cattolici siamo spesso chiamati a dare risposte su argomenti complessi come l’eutanasia, la fecondazione assistita e la donazione degli organi». Altre passioni? «Il calcio, che ho praticato fino a qualche anno fa. E su croxiu della panada. Non l’ho mai preparata, non ne sarei capace, ma non perdo l’occasione per assaporarla».

La crisi

Ma c’è poco spazio per lo sport, la cucina e gli studi accademici da quando don Paolo è in prima linea ad Assemini: «In dieci anni - dice il parroco - ha registrato un declino sociale ed economico. Il disagio sociale e la povertà sono in forte crescita. Lo constato quotidianamente ricevendo richieste di aiuto: necessità di una casa in affitto, ricerca di un posto di lavoro e, nei casi più gravi, mancanza di beni di prima necessità come cibo e vestiti». Quella di San Pietro, dopotutto, è una delle parrocchie più numerose della diocesi di Cagliari, una comunità di circa 12.500 residenti: «La parrocchia è anche un centro di ascolto naturale dove le persone cercano aiuto, conforto e protezione», sorride don Paolo.

La questua

Del peggioramento dell’esito domenicale della questua Don Paolo non si lamenta: «La diminuzione, seppur lieve, c’è. Ma bisogna comprendere le difficoltà economiche della gente. Gli anziani che vivono di una piccola pensione sono spesso costretti a mantenere i figli adulti disoccupati». In occasione del passaggio delle offerte non mancano le sorprese: «Conservo le banconote antiche, mentre bottoni e gettoni li butto via».

La povertà si rispecchia anche sull’aspetto sociale: «La società - prosegue il parroco - è cambiata, parzialmente in peggio. Ciò emerge dal rispetto dei beni comuni: la piazza, ad esempio, è in degrado e alcuni degli stessi cittadini non se ne prendono cura. Questo in antitesi con l’aumento della consapevolezza del valore del patrimonio che Assemini possiede, come testimoniano le recenti iniziative volte a valorizzarlo». Le nuove generazioni sono quelle che preoccupano maggiormente: «Non mi stupisce tanto la dispersione ecclesiastica, fisiologica ormai dopo la prima comunione (non più dopo la cresima come in passato), ma piuttosto la perdita dell’aspetto educativo: è necessario insegnare anche ai ragazzi ad avere rispetto della cosa comune. E bisogna indirizzarli ad impegnarsi in qualcosa e a socializzare». Ma non sono solo i giovani a dover migliorare: «L’uso indiscriminato e il sentire l’esigenza di fare polemiche a mezzo social lo trovo inappropriato da parte degli adulti».

