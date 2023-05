In città sbarcano i croceristi 

I passeggeri della Costa Diadema saranno accolti al porto da un punto informazioni allestito dall’assessorato al Turismo e dalla Fondazione Oristano. Uno stand della Coldiretti offrirà prodotti agroalimentari tipici del territorio. Tutti i croceristi avranno l’opportunità di usufruire di tour guidati in città, nel Sinis, al Nuraghe Losa e a Santa Cristina di Paulilatino. A loro disposizione ci saranno 25 pullman, interpreti e guide turistiche. Tra il porto e la città sarà attivo un servizio navetta, con capolinea all’Hospitalis Sancti Antoni. Il primo gruppo di croceristi è atteso alle 13.30, con punto di incontro all’Hospitalis Sancti Antoni dove saranno accolti dal personale della Fondazione Oristano. «Operatori la cui importanza strategica si sta rivelando in pieno anche in questa occasione» spiega l’assessore al Turismo Luca Faedda. «Ci saranno inoltre gli studenti del corso di laurea di Economia e gestione aziendale a indirizzo economia e gestione dei servizi turistici del Consorzio Uno. Per Oristano questa è una occasione imperdibile di promozione turistica, oltre che una straordinaria opportunità economica. Stiamo lavorando su questo progetto da mesi con l’Autorità portuale, che ci sta offrendo la possibilità. Dalla buona riuscita di questa esperienza, oltre che da quella già programmata per settembre, contiamo di avviare un rapporto di collaborazione con la compagnia di navigazione».

Un momento che gli amministratori aspettavano da tempo. «Giunge a maturazione un risultato importante per la città» commenta il sindaco Massimiliano Sanna. «di cui potrà beneficiare l’intero territorio. I turisti potranno ammirare le bellezze della città, scoprire la storia di Oristano. Per anni, forse decenni, molti hanno auspicato l’utilizzo del porto in chiave turistica, immaginando l’arrivo di navi da crociera e lo sbarco di turisti da tutto il mondo. A questo proposito va ricordato anche il lavoro fatto dalla precedente amministrazione. Sta a noi, amministratori, imprenditori, esercenti, operatori turistici, cittadini, sfruttare questa straordinaria occasione di crescita e sviluppo».

La città si prepara all’arrivo dei turisti. E lo fa in grande spolvero, o quanto meno ci prova, mettendo in mostra i suoi tesori. L’occasione è offerta dallo sbarco di circa quattromila croceristi che martedì 23 faranno tappa al porto industriale, a bordo della nave Costa Diadema in arrivo da Civitavecchia. In gran parte italiani, accanto a spagnoli, francesi ma anche tedeschi, austriaci, olandesi, inglesi, belgi, svizzeri, argentini, statunitensi e perfino asiatici e sudamericani.

L’attesa

L’accoglienza

I passeggeri della Costa Diadema saranno accolti al porto da un punto informazioni allestito dall’assessorato al Turismo e dalla Fondazione Oristano. Uno stand della Coldiretti offrirà prodotti agroalimentari tipici del territorio. Tutti i croceristi avranno l’opportunità di usufruire di tour guidati in città, nel Sinis, al Nuraghe Losa e a Santa Cristina di Paulilatino. A loro disposizione ci saranno 25 pullman, interpreti e guide turistiche. Tra il porto e la città sarà attivo un servizio navetta, con capolinea all’Hospitalis Sancti Antoni. Il primo gruppo di croceristi è atteso alle 13.30, con punto di incontro all’Hospitalis Sancti Antoni dove saranno accolti dal personale della Fondazione Oristano. «Operatori la cui importanza strategica si sta rivelando in pieno anche in questa occasione» spiega l’assessore al Turismo Luca Faedda. «Ci saranno inoltre gli studenti del corso di laurea di Economia e gestione aziendale a indirizzo economia e gestione dei servizi turistici del Consorzio Uno. Per Oristano questa è una occasione imperdibile di promozione turistica, oltre che una straordinaria opportunità economica. Stiamo lavorando su questo progetto da mesi con l’Autorità portuale, che ci sta offrendo la possibilità. Dalla buona riuscita di questa esperienza, oltre che da quella già programmata per settembre, contiamo di avviare un rapporto di collaborazione con la compagnia di navigazione».

Turisti in città

Alle 14 partiranno le visite guidate alla scoperta dei principali siti culturali della città. «Le torri di San Cristoforo, Portixedda e di Torregrande, la pinacoteca e l’Antiquarium saranno aperti grazie alle visite guidate in inglese e francese» spiega Anna Paola Delogu, curatrice dell’Antiquarium arborense. Il Comune e la Fondazione Oristano metteranno a disposizione una cartina, con alcuni itinerari suggeriti, dotata di un QR code per una descrizione multimediale delle opportunità e dei servizi offerti dalla città per la loro visita. Ancora, in piazza Eleonora il Consorzio per la tutela della vernaccia sarà presente con uno stand per offrire degustazioni e vendere il vino oristanese. Il Comune, tramite le associazioni di categoria, ha invitato gli operatori a tenere aperte le attività ricettive e commerciali. Certo il decoro della città avrebbe meritato più attenzione, con particolare riferimento alla pulizia di strade e marciapiedi. E non solo in occasione dell’arrivo dei turisti. Un argomento in discussione a Palazzo Colonna che si spera produca risultati immediati.

