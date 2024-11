In città restano solo gli autovelox mobili 

In città lo conoscono tutti. E lo temono. L'autovelox fisso sull’Asse mediano rappresenta da sempre lo spauracchio per eccellenza degli automobilisti che spingono troppo sull'acceleratore.

Lo storico rilevatore di velocità è posizionato, da circa vent'anni, all’altezza dello svincolo per Genneruxi, in direzione nord. La velocità massima consentita è di 70 chilometri orari, ma c'è chi arriva a decelerare anche al di sotto dei 50. Perché non si sa mai, meglio essere sicuri. Frenano tutti un attimo prima, per poi riaccelerare nel tratto successivo, dopo lo scampato pericolo. Ormai è un riflesso condizionato di massa. In pochi, però, sanno che dal 2021 il temutissimo rilevatore, installato ai tempi della Giunta Floris, non può più multare, non automaticamente almeno. Serve la presenza di una pattuglia. Se gli agenti non ci sono, la multa non scatta.

Il caso

«Mi spiace doverlo dire, perché ora questa informazione diventerà di dominio pubblico, ma è proprio così», rivela il comandante della Polizia Locale, Gianbattista Marotto, «da circa tre anni l’apparecchio fisso installato sull’Asse mediano funziona per il monitoraggio del traffico e a fini statistici, per calibrare eventuali interventi sulla viabilità». È perfettamente in grado di rilevare la velocità e lo fa costantemente, ma la sanzione automatica è esclusa se non c'è la pattuglia. «Questo perché una sentenza del 2021, seguita ad un ricorso, declassò l’Asse a strada urbana», spiega Marotto, «e da allora l’apparecchio rileva sì la velocità ma non sanziona più automaticamente». Ciò non significa che sull'Asse siano venuti meno i controlli. «Al contrario», sottolinea il comandante, «i controlli sul rispetto del limite di velocità vengono effettuati periodicamente, usando i rilevatori mobili e sempre in presenza di una pattuglia». Avviene sull'Asse mediano così come in altre parti della città considerate a rischio. Previo annuncio, come previsto dalla normativa vigente.

Gli altri rilevatori

E gli altri autovelox fissi di Cagliari che fine hanno fatto? Ai tempi dell'ex assessore al Traffico, Maurizio Onorato, ne furono installati ben quattro: in viale Poetto, viale Diaz, viale Colombo e via Torricelli. Ebbene, le vecchie scatole sono quasi tutte ancora oggi al loro posto, seppur malridotte. «Di fatto quegli apparecchi non vennero mai utilizzati», ricorda Marotto, «quando furono acquistati erano infatti a norma e sarebbero anche potuti entrare in funzione, ma tra il momento dell'acquisto e quello del posizionamento e delle verifiche tecniche intervenne una modifica normativa che introdusse il divieto di posizionamento di apparecchiature fisse in città». Si sarebbero potuti usare, anche in questo caso, solo in presenza di una pattuglia. «Tuttavia, già a quei tempi, essendoci scarsa disponibilità di uomini e disponendo anche di rilevatori mobili si scelse di usare questi ultimi». Perché allora non rimuovere dalle strade questi antiestetici scatoloni arrugginiti? «I motivi sono due», conclude il comandante, «alcuni sono ancora funzionanti e vengono usati per il controllo del traffico, inoltre la loro sola presenza continua di fatto ad avere un effetto deterrente».

