In città regna la sosta selvaggia 

Non sarà una metropoli, ma quando si parla di parcheggi Oristano sembra voler competere con le grandi città. E non certo per virtuosismo. Doppie file, auto lasciate a ridosso degli incroci, sui marciapiedi o addirittura davanti ai passi carrabili: il parcheggio selvaggio è diventato ormai parte integrante del paesaggio urbano.

Tracciare una mappa delle “zone calde” non è semplice, ma basta una passeggiata in via Amsicora o nella zona del cimitero per capire la portata del problema. Soprattutto il giovedì mattina, quando il terrapieno accoglie il mercato di Campagna Amica, la circolazione si trasforma in un percorso a ostacoli tra auto parcheggiate ovunque e pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada.

Via Ghilarza

Menzione a parte merita via Ghilarza, dove nelle ore serali il “selvaggio” raggiunge il suo apice: il doppio senso di circolazione diventa pura teoria, con le auto accatastate lungo i lati della carreggiata. La zona ospita diverse strutture sportive, frequentate ogni giorno da centinaia di persone, ma gli stalli disponibili sono pochissimi. A complicare il quadro, l’intervento realizzato dall’Arst nell’ambito del progetto della Ciclovia della Sardegna, approvato dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici e concordato con il Comune di Oristano. Il programma, che interessa tre comparti cittadini, ha portato in via Ghilarza il rifacimento completo del manto stradale, con la nuova segnaletica a delimitare la pista ciclabile e la messa in sicurezza di un tratto da tempo bisognoso di manutenzione straordinaria. Tuttavia, i lavori hanno ridotto gli spazi per la sosta, esasperando ulteriormente una situazione già critica.

«Area attenzionata»

L’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, non nega l’evidenza: «L’area è attenzionata; siamo in attesa che venga completata anche la segnaletica verticale con i cartelli di divieto di sosta e rimozione. Nel caso le criticità dovessero permanere, ci riserviamo di effettuare delle modifiche». Cuccu però ammette anche il nodo di fondo, la mancanza cronica di parcheggi nella zona: «È evidente che il numero di stalli disponibili non sia adeguato al flusso di frequentatori delle attività esistenti nella zona. Anche in questo caso faremo degli approfondimenti».

Le multe

Sul fronte dei controlli, il comandante della Polizia municipale, Gianni Uras, difende l’operato degli agenti: «Per quanto concerne i parcheggi selvaggi, i vigili sono impegnati su tutto il territorio. Da un controllo sulle entrate dei verbali siamo in linea con quelli dell’anno precedente, dove le statistiche ci davano al terzo posto in Sardegna». Un dato che racconta di un impegno costante, ma forse non ancora sufficiente a scoraggiare i più indisciplinati. Va precisato, però, che di quel milione e 166mila euro incassato nel 2024 attraverso l’attività di controllo e repressione degli illeciti, solo 114mila derivano da contravvenzioni legate a infrazioni del codice della strada.

E via Ghilarza? «Stiamo aspettando la conclusione della segnaletica relativa al progetto dell’Arst della Regione – aggiunge Uras – al quale sia la Polizia municipale che la Stradale erano contrari. Una volta completata, interverremo per sanzionare gli illeciti».

