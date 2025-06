In città quattro decessi ogni nuovo nato 

A frenare la tendenza ci si prova ovunque, ma a fotografare la realtà sono sempre i numeri. E quelli, talvolta, sanno essere impietosi.

Se ogni anno restituiscono un aumento delle morti e una diminuzione delle nascite, una panoramica come quella attuale non l’avevano mai offerta. All'inizio del sesto mese del 2025, metà anno, a Monserrato i dati parlano di 23 nascite (ovviamente al netto di quelle registrate al Policlinico: si parla solo di residenti regolarmente registrati all’anagrafe) e 104 morti dal 1° gennaio in poi.

Record negativo

Risalendo ai dati degli ultimi 20 anni, dal 2005, mai la forbice era stata così ampia. Solo nel 2023 i nati fino a giugno erano stati meno, 21, ma i morti si erano fermati a 100. Le culle rimangono quindi sempre più vuote, e infatti la fascia d’età tra i 0 e i 10 anni è quella che a Monserrato conta meno abitanti, circa il 4,5% della popolazione.

Eppure, per partorire non occorre fare grandi tragitti: basta appunto percorrere via San Fulgenzio, superare il ponte Emanuela Loi ed ecco il punto nascite del Policlinico che, nel 2019 il report elaborato dal portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane doveecomemicuro.it, incoronava come prima struttura dell’Isola per nascite, oltre 1700 all’anno.

Le contromisure

C'è una tendenza da invertire, e il problema è stato considerato dall’amministrazione anche in fase di stesura del Dup e approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. «Stiamo rifinanziando gli sgravi alla Tari per le coppie giovani, con un esenzione del 100% al primo anno, l’80% al secondo e il 50% al terzo», aveva annunciato il sindaco Tomaso Locci ad aprile, illustrando le scelte della maggioranza riguardanti il bilancio. Dalla parte opposta c’è una direzione che arrestare invece è impossibile. È quella dell’invecchiamento della popolazione: mai così tanti i morti nella prima metà dell’anno come nel 2025, e già da tempo a fine anno risultano essere tre o quattro volte i nati. Numeri che inevitabilmente preoccupano, pur essendo comuni su tutto il territorio nazionale. Per questo un’altra priorità indicata dall’amministrazione è quella dell’ampliamento del cimitero comunale. Tra il piano terra e il primo piano rialzato sono infatti in fase di realizzazione 336 nuovi loculi, cui potranno aggiungersene altri 200 con il secondo lotto di lavori.

La nota positiva

Potrebbe essere sorprendente, a questo punto, scoprire che gli abitanti di Monserrato, fino a questo momento dell’anno, sono in realtà aumentati. Il merito del segno più è dato dal numero di immigrazioni, 615 ad oggi, altro dato record, quasi il doppio rispetto a quelle di tutto il 2024. Di contro, le emigrazioni sono al momento 282, in linea con le statistiche dell’anno scorso, che peraltro fecero registrare il dato più basso di tutto l’ultimo decennio. Il computo totale segna quindi un +252 alla voce abitanti di Monserrato. La battaglia contro lo spopolamento si giocherà quindi soprattutto sul fronte urbanistico. Se arriverà il tanto atteso ok al Puc, ora al vaglio della Regione, le frazioni oltre la 554 diventeranno zona di espansione, con insediamenti annunciati per migliaia di persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA