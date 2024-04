In città ottomila alberi sotto esame 

Censimento e monitoraggio degli alberi monumentali cittadini. Gli esperti del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari sono al lavoro per verificare la salute del patrimonio verde della città. Un’esigenza nata per avere un quadro più preciso della situazione, nata in seguito alla caduta, avvenuta il 15 maggio 2023, di alcuni rami di un Ficus Macroplylla in piazza Ingrao, che hanno distrutto un’edicola.

«Si tratta però di due percorsi diversi», precisa Giorgio Angius, vicesindaco e assessore con delega al Verde cittadino. «Uno è il monitoraggio previsto nell'appalto del verde pubblico che prevede il monitoraggio di tutti gli alberi della città, circa 8mila, che stanno sulle pubbliche piazze, vie, rotonde. Sono i più sofferenti perché vivono in un contesto ostile. Da quando è stato dato l’incarico ne sono già stati censiti più o meno due terzi. Il monitoraggio consente di fare delle verifiche sul tronco, sulle radici, sulla chioma e di verificare con una certa attendibilità dunque lo stato di salute dell'albero».

Una volta terminata la verifica strumentale si potrà poi procedere alla classifica. «Gli alberi vengono classificati in categoria A, B, C o D, dove A sono quelli essenzialmente a rischio crollo. Tutti quelli che sono in categoria D, invece, devono essere curati urgentemente e, nel caso in cui non ci sia più nulla da fare, abbattuti perché sono un pericolo per l’incolumità di cose e persone».

Il caso di piazza Ingrao

Discorso diverso, invece, merita il verde in piazza Ingrao. «Il Ficus crollato a maggio non ha dato nessun segno esteriore, di malattia o sofferenza. Il nostro dirigente del tempo, che è anche un agronomo, ha così chiesto aiuto all’Università di Sassari, l'unica in Sardegna abilitata a fare questo tipo di indagini microbiologiche», prosegue Angius, spiegando che le analisi sono oggi molto dettagliate e approfondite. «Si tratta di un’indagine fatta in maniera tale che riesca a trovare la presenza di batteri, funghi e altre entità microscopiche che possono creare danno agli alberi. Nel caso specifico del ramo caduto sull’edicola non ha mai dato segno evidente di essere compromesso. Nessuna lacerazione di diverso colore. Quindi una delle cause poteva essere di carattere microbiologico. Conferma arrivata poi dalle analisi: il Ficus era stato attaccato dai funghi che non davano nessun tipo di effetto visivo, ma hanno determinato un indebolimento delle branche maggiori e quindi lo schianto».

Da qui la scelta del Comune di allargare le verifiche a tutti gli alberi della città. «Per evitare che questi casi potessero ripetersi e soprattutto anche per capire quale possa essere il trattamento più efficace per curarli. O si interviene attraverso una terapia di carattere farmacologico o nei casi meno gravi con l’alleggerimento della chioma quindi una riduzione preventiva di alcuni rami. Le verifiche sono ancora in corso, ma ci andiamo con i piedi di piombo visto che parliamo di alberi estremamente importanti per l’identità e la cultura della città».

