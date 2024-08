In città non si sposa più (quasi) nessuno 

I selargini snobbano il matrimonio e preferiscono mettere su famiglia senza pronunciare il fatidico sì. Che sia davanti ad un sacerdote o un sindaco il numero delle coppie che decidono di sposarsi cambia di poco, anche se di fatto il crollo si registra di più nei matrimoni in chiesa: 61 quelli celebrati nel 2012, appena 13 lo scorso anno, 8 da gennaio a inizio agosto 2024. Mentre il registro delle unioni civili resta fermo a 3 coppie dal 2018 ad oggi.

Più convivenze

Nella città famosa per Sa Coja Antiga - con gli sposi in catene che nel tradizionale appuntamento di inizio settembre si promettono amore eterno in campidanese - le coppie preferiscono invece la convivenza. Una scelta di vita diffusa un po’ ovunque, compresa Selargius: lo scorso anno risultano 42 matrimoni, 29 in Municipio, 13 in chiesa. Ventidue quelli celebrati nei primi otto mesi di quest’anno: 14 civili, 8 religiosi. Numeri diversi rispetto al 2012 quando a sposarsi erano state 88 coppie, la maggior parte unite con rito religioso, e ancora peggio se il confronto è con il 1997: 32 matrimoni in Comune, 87 in chiesa. Sale l’età media di chi si sposa: sino a dieci anni fa la maggior parte erano fra i venti e i trent’anni, ora prevalgono i quarantenni. E ormai la tendenza è sposarsi in separazione dei beni.

Il parroco

Bei tempi quando nella parrocchia Maria Vergine Assunta a promettersi amore eterno davanti al parroco erano in tanti. «Quando sono arrivato, nei primi anni del 2000, celebravo anche più di cinquanta matrimoni all’anno», ricorda don Ireneo Schirru, parroco della chiesa principale di Selargius. Nel 2024 ne conta appena sei. «Sposarsi non è più una scelta fatta con serietà, e poi incide sicuramente il calo della fede, dopo il Covid sempre meno persone frequentano la chiesa». Un solo matrimonio sinora per don Vittorio Quaranta, arrivato poco meno di un anno fa nella parrocchia Santissimo Salvatore. Celebrato nella storica chiesetta di San Giuliano, altri due sono in programma nei prossimi mesi. «Le coppie si sposano meno in generale perché c’è la grande paura del definitivo, e si preferisce la convivenza», dice. «Esiste poi una mancanza di fede, chi decide di pronunciare il sì in chiesa è perché ha un percorso di vita cristiana alle spalle».

Don Giacomo Faedda, nella chiesa San Giovanni Bosco dal 2021, si accontenta dei due matrimoni nella sua parrocchia della borgata Santa Lucia. «Per diversi anni non si è celebrato nessun matrimonio, averne due è già un record», commenta. «Bisogna sposarsi con fede, credere nel sacramento e negli impegni che si ad assumere, valori che stanno un po’ venendo a mancare. Così come mancano quelle politiche per le famiglie che dovrebbero incentivare a sposarsi, con la conseguenza che ci sposa sempre meno anche in Comune».

Ancora poche le unioni civili celebrate in città. Tre in tutto, un dato fermo da due anni: la prima coppia risale al 2018, un anno dopo l’istituzione del registro in Comune, le altre due si sono sposate nella sala consiliare nel 2022.

