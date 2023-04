«In città niente tv»: bufera su Buffa 

La città si indigna e rimanda al mittente le dichiarazioni del giornalista Federico Buffa, che in una trasmissione via web definisce Carbonia come un luogo privo di tutto, persino di televisione via cavo o via satellite e dove nei ristoranti c’è poco o niente.

Nel canale youtube il giornalista e scrittore ha partecipato al talk show Basement Cafè. Dialogando con il conduttore su come approcciarsi ai luoghi e al pubblico, Buffa, che in città ha presentato il suo spettacolo “Italia Mundial” nel 2021, ha menzionato Carbonia dicendo che «la gente ti stringe la mano con due mani e ti dice: noi qua non abbiamo niente, non abbiamo né la televisione via cavo né via satellite, per vedere il Cagliari deve andare a Cagliari. Uno che viene qua e ci porta qualche cosa ci fa un gran favore». E poi lo scrittore continua: «Andiamo al ristorante e non c’è quasi niente delle cose che abitualmente prendiamo».

La condanna

Inevitabili le polemiche. Il sindaco Pietro Morittu: «Non comprendiamo perché un professionista di tal levatura si sia lasciato andare in dichiarazioni prive di fondamento. Noi lo invitiamo a ritornare in città. Siamo anche disponibili a pagare biglietto e alloggio purché lui offra uno spettacolo ai cittadini per scusarsi di quanto detto». Anche il settore imprenditoriale non accetta le dichiarazioni di Buffa. Pierpaolo Puddu, amministratore di Medianet, unico provider sardo a detenere una rete propria, non le manda a dire: «Una simile dichiarazione dimostra una cattiva informazione: la televisione via cavo, quella ad antenna per intenderci, esiste da 60/70 anni come in ogni posto. Oggi Carbonia è una delle città sarde più all’avanguardia grazie alla cablatura ftth, fttc e fwa. Prima di dire certe scempiaggini ci si dovrebbe informare bene». Non meno sconcertati i rappresentanti del settore turistico e gastronomico. Maxwell Frongia, presidente dell’associazione turistica Liveat Carbonia: «Ricordiamo che la tipicità della cucina di Carbonia è racchiusa in un territorio che produce eccellenze apprezzate in tutta Italia e oltre: dal tonno al gambero rosso, dal vino carignano ai formaggi, dalle carni agli oli». Sgomento anche don Massimiliano Congia, parroco di Cristo Re: «Chi afferma delle cose senza fondamento non è uno sprovveduto, sa benissimo che se non creasse occasione di dibattito o di contestazione il suo debole intervento non avrebbe nessuna platea. L’ideale sarebbe far passare sotto silenzio le affermazioni di chi dimentica che tutto il territorio nazionale è coperto dagli operatori della comunicazione».