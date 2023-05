In città l’ambasciatore dell’Uruguay 

Visita in città, ieri, dell’ambasciatore dell’Uruguay Ricardo Varela. Accompagnato dal console onorario Martino Contu e dal cancelliere consolare Luca Maria Sanna, ha incontrato il sindaco Paolo Truzzu. Dopo una breve visita guidata attraverso le sale di rappresentanza di Palazzo Bacaredda e il saluto di benvenuto, nel corso del colloquio il primo cittadino e il diplomatico, in Sardegna per la prima volta, hanno focalizzato l'attenzione sull'opportunità di promuovere a livello istituzionale nuovi progetti culturali tra la capitale isolana e uruguaiana.

In prefettura l’incontro con Giuseppe De Matteis, con il quale l’ambasciatore si è soffermato sulle affinità culturali, storiche, economiche e sociali che uniscono l’Uruguay alla Sardegna e a Cagliari.

Il rappresentante diplomatico ha evidenziato la fortissima presenza di cittadini uruguaiani discendenti da famiglie italiane che, negli anni 1852-1853 e, ancora, fra gli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, si sono trasferite numerose in quel territorio, trasmettendo nel lontano paese sudamericano i modelli culturali italiani nei molteplici aspetti della vita comunitaria. Il prefetto ha auspicato che si intensifichi l’arrivo di visitatori del lontano Paese e ha invitato l’ambasciatore a voler tornare presto in Sardegna.

