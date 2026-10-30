In città la culla dello sport paralimpico 

Lo sport come sinonimo di inclusione, di socialità e di crescita. Dello stare insieme senza ostacoli, senza diversità. Obiettivi racchiusi nella missione dell’associazione Sa.Spo – nata 45 anni fa con lo scopo di favorire l’inserimento sociale delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva – e ribaditi ieri durante la presentazione della prima scuola di avviamento allo sport paralimpico creata a Selargius, nella sede ospitata dai salesiani in via don Bosco.

Inclusione

Sullo sfondo c’è il progetto “Sport senza limiti, inclusione senza barriere”, finanziato da privati, che fa da cornice a questo nuovo traguardo raggiunto dall’associazione sportiva. I fondi destinati - 100mila euro in tutto - hanno permesso di ampliare le opportunità di pratica sportiva e socializzazione, sostenendo gli impianti, acquistando attrezzature e ausili specializzati, formando istruttori qualificati. C’è anche il supporto psicologico alle famiglie, insieme al sostegno dei costi di trasporti, eventi e abbigliamento tecnico.

I protagonisti

Sono 50 i bambini e ragazzi - tra i 5 e i 14 anni - coinvolti, insieme alle famiglie, in sport paralimpici: nuoto, atletica leggera, boccia, rugby, calcio, pallacanestro. E poi c’è l’intramontabile calcio balilla che appassiona sempre tutti. Un percorso nato proprio negli spazi messi a disposizione dai salesiani, che hanno accolto la scuola di avviamento allo sport come luogo stabile dove crescere, stringere relazioni e sviluppare autonomia attraverso il gioco inclusivo.

La felicità dei piccoli atleti speciali, insieme al sorriso dei genitori, confermano il successo e l’importanza dell’iniziativa. Mamma Annalisa, madre di Benedetta, 13 anni con sindrome di Down, si commuove mentre parla della figlia: «Qui ha trovato la sua dimensione, la sua appartenenza. Molte autonomie acquisite nello sport le riporta nel quotidiano. È un percorso di vita». Accanto a lei c’è Patrizia, mamma di Francesco, 27 anni con autismo: «L’attività sportiva lo ha aiutato a diminuire le stereotipie, a stare con gli altri. Lui adora il nuoto e il contatto con l’acqua è quello che lo rende più libero».

Il progetto

La scuola di avviamento allo sport paralimpico è partita lo scorso anno, e grazie ai fondi dei privati proseguirà sino a dicembre. «Abbiamo costruito le basi di un percorso di formazione che vogliamo rendere continuativo. L’obiettivo è dare l’opportunità ai bambini con disabilità di appassionarsi a uno sport, anche quando sembra che non ci siano possibilità», spiegano il direttore generale di Sa.Spo Cagliari Sandrino Porru e il presidente Antonio Murgia,

Alla festa di ieri erano presenti anche le istituzioni, col sindaco Gigi Concu in testa: «Quello che fanno ogni giorno l'associazione e questi giovani atleti straordinari è un insegnamento per tutti noi, ci danno la forza e la responsabilità di lavorare per una Selargius senza più barriere».

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