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Guardia Costiera.
12 maggio 2026 alle 00:13

In città il vice comandante generale 

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Un momento di confronto e di vicinanza al personale della Guardia Costiera di Cagliari impegnato tutti i giorni nelle attività operative e amministrative a servizio del territorio e dei cittadini. Questo il senso della visita istituzionale del vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’ammiraglio ispettore Vincenzo Leone, nella sede della Direzione Marittima di Cagliari.

Il vice comandante, accompagnato dal direttore marittimo della Sardegna centro–meridionale, il contrammiraglio Giovanni Stella, ha incontrato anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale, Pietro Comandini, l’onorevole Sasso Deidda presidente della commissione Trasporti, la prefetta di Cagliari Paola Dessì, il comandante Marittimo Ovest Enrico Pacioni, il procuratore capo del Tribunale Rodolfo Maria Sabelli, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Domenico Bagalà e il direttore dell’Agenzia del Demanio Gianluca Palla.

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