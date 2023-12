In città il Natale è già arrivato 

Cascate di luci, renne, alberi innevati, decorazioni e addobbi vari. Mancano tre settimane al Natale ma il clima di festa avvolge già i negozi del centro cittadino. Un modo per scacciare le ombre della crisi in anticipo rispetto all’8 dicembre, giorno in cui la tradizione cristiana festeggia simbolicamente il concepimento di Gesù e che dà il via ai preparativi per la sua nascita, che i cattolici festeggiano il 25 dicembre. Luci e decorazioni possono rappresentare un modo per esorcizzare gli eventi negativi di un anno anomalo, dalla guerra in Ucraina alla situazione esplosiva tra israeliani e palestinesi, e combattere la concorrenza dell’online e dell’inflazione che depotenzia sensibilmente la tredicesima. Lo “stratagemma” sembra funzionare soprattutto per i commercianti che hanno speso di più per rendere accoglienti i loro negozi.

Voglia di bello

Andrea Bertola è titolare di una serie di attività tra via Manno e via Garibaldi, il cuore del commercio del capoluogo. «Anche noi quest’anno abbiamo deciso di anticipare i tempi rispetto alla data canonica dell’Immacolata. In alcuni punti vendita – precisa Bertola – accordi contrattuali con le aziende ci impongono di mantenere i brand esposti e di dedicare la vetrina a quel marchio. Dall’8 dicembre ci metteremo al passo con tutti i negozi». Addobbare le vetrine dà i suoi frutti? «Sì, gli acquisti natalizi sono arrivati. Forse i cagliaritani vogliono evitare le resse e le corse all’ultimo regalo ed essere sicuri di trovare quello che cercano. Sembrerebbe che ci sia la volontà di acquistare nonostante il tempo non ci stia dando una mano. Di certo, in centro c’è gran movimento in locali, bar e ristoranti». Bertola va oltre. «C’è sicuramente voglia di bello che aiuti a dimenticare per un attimo le difficoltà della vita quotidiana». La spesa per abbellire i negozi? «Praticamente zero, ho utilizzato gli addobbi degli anni scorsi, giusto qualche accessorio in più».

L’investimento

C’è anche chi pur di avere le decorazioni migliori non bada a spese. «Quest'anno ho installato le luminarie nel mio laboratorio a metà novembre, spendendo diverse migliaia di euro», racconta Marianna Zuddas, parrucchiera con attività in via Satta. «Mi sono rivolta a un’azienda specializzata nell’installazione di arredi per attività commerciali». Perché così presto? «Ho semplicemente giocato d’anticipo, per non arrivare all’ultimo momento. Certe aziende in alcuni momenti dell’anno sono oberate di lavoro, per questo motivo ho programmato per tempo l’appuntamento».

In attesa

Ivan Cubeddu de L’Anglais di via Sardegna. «I preparativi per addobbare il negozio partiranno domani. Spero solo serva a dare un tocco di festa a un momento non proprio brillante. Il nostro obiettivo è di attirare e mettere a loro agio i clienti, in una zona che, senza parcheggi a causa del cantiere di via Roma, sta morendo lentamente».

La proposta

Roberto Bolognese di Confesercenti dà un suggerimento. «Il Comune dovrebbe osare di più. Per attrarre turisti, come accade ormai in altre parti del globo, sono necessari videoproiezioni e un progetto che, attraverso luci speciali, esalti la bellezza dei nostri monumenti. Così come nel resto d’Europa, il periodo delle luminarie è stato notevolmente anticipato. Dopo il Covid e le guerre c’è voglia di socializzare e buttarsi alle spalle i brutti pensieri».

