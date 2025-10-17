In città il Giubileo delle Misericordie 

La Croce del Giubileo delle Misericordie d’Italia ha fatto tappa a Quartucciu. Giovedì sono arrivati nella parrocchia di San Giorgio Martire, ricevuti dal parroco don Elvio Puddu, una rappresentanza della Fraternità della misericordia di Quartucciu e un folto gruppo di fedeli. È stato recitato il rosario. Ieri sera, la messa solenne. Sulla croce è impresso il motto del Giubileo 2025: “Pellegrino di Speranza”.

«La Croce delle Misericordie è stata accolta con devozione e partecipazione da tutta la comunità», commenta la Fraternità di Quartucciu, «è stata un’occasione per ritrovarci, pregare insieme e sentirci uniti sotto la stessa croce, con lo stesso cuore».

Il pellegrinaggio della Croce del Giubileo delle Misericordie è partito il 6 gennaio dalla Toscana e ha toccato diverse città italiane. Prima di Quartucciu è stata a Sestu. L'icona spirituale, in legno d’ulivo, a gennaio è stata benedetta da Papa Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA