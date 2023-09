In città i figli adottivi della diaspora cilena 

Domani si terrà in città il Congresso europeo dei figli adottivi cileni organizzato dall’associazione Chilenos de Sardigna. Una scelta non casuale visto che nell’Isola, in base ai numeri del Tribunale dei Minori, ci sono tra i 400 e i 500 cileni adottivi che tra gli anni Settanta e Novanta, ancora bambini, hanno lasciato il loro Paese oppresso dalla dittatura militare. Sarà presente anche Hijos y Madres del Silencio, associazione che si occupa delle adozioni illegali avvenute in Cile e della ricerca dei figli adottivi.

I lavori inizieranno domani, dalle 9,30, al Teatro di Sant’Eulalia, col patrocinio della Regione, del Comune e della Città Metropolitana. Hanno aderito la Fondazione Sardegna, l’Anpi e la Fondazione Enrico Berlinguer, la CGIL, AIDOS SARDEGNA, El Calauche e Blog RomaSantiago. Diversi gli interventi previsti: dopo un video messaggio di saluto, da parte dell’ambasciatore del Cile , e del deputato cileno Boris Barrera, parleranno la Giudice Onoraria Daniela Contu del Tribunale dei Minori, Carlo Pilia, che parlerà del diritto all’identità, Clara Corda, che affronterà il tema del sostegno alla maternità della donna straniera, e Maria Eliana Ahumada Tobar coordinatrice della Commissione Nazionale dei diritti Umani Chile-Svezia. Porterà un apporto importante l’Associazione AiBi Cagliari e ci sarà la testimonianza di una figlia adottiva e di un padre adottivo, che parleranno di che cosa è stato per loro l’adozione. Domenica si prosegue a Selargius, nel Centro Sportivo Asd Futura Calcio, con la Fiestas Patria (festa nazionale cilena) con piatti tipici sardi-cileni e balli cileni (la cueca). Nelle giornate del 26/29/30 settembre e 2 ottobre, tra Cagliari e Sassari, sarà presentato il libro di Hector Mono Carrasco, un esule cileno muralista.

