«In città fiumi di cocaina dalla ‘ndrangheta» 

«I traffici di droga a Cagliari? Dagli anni ‘90 a oggi sono aumentati in modo esponenziale e su cento persone che vivono di spaccio le forze dell’ordine ne riescono a catturare due». Angelo Cogoni, 56 anni di Serri, è il luogotenente che dal 1993 e fino a qualche mese fa è stato il responsabile della squadra antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari: ora è in pensione dopo aver vissuto in prima linea le più importanti indagini sui traffici di cocaina ed eroina. «In Sardegna», racconta, «non ci sono vere e proprie organizzazioni criminali. Non ci sono dei “capi” mafiosi che controllano il territorio. Il mercato dello spaccio è libero e per questo è più complicato intercettare le nuove reclute. Ma per far arrivare grossi carichi bisogna passare quasi sempre da alcune persone che dall’Isola tengono i contatti soprattutto con la ‘ndrangheta».

Perché è diventato un carabiniere?

«Ho sempre amato l’Arma e mi sono arruolato da ragazzino. Il mio desiderio è sempre stato quello di fare il carabiniere in prima linea, in strada. Così ho fatto, specializzandomi nell’antidroga. Per 31 anni sono stato nella squadra speciale del comando provinciale. Quando ho lasciato il mio ufficio ho fatto una stima: nelle operazioni svolte abbiamo sequestrato 90 chili tra eroina e cocaina, 2.300 di hascisc e oltre mille di marijuana».

Perché circola così tanta droga in città?

«I traffici rispetto a trent’anni fa sono aumentati in modo esponenziale. Lo spaccio garantisce guadagni facili. E i rischi che si corrono non sono enormi. Inoltre la droga fa muovere, in modo illegale, una parte dell’economia: i trafficanti mettono in circolazione soldi che altrimenti rimarrebbero fermi o finirebbero in altre attività criminali. Per combattere traffico e spaccio di droga servirebbero molte più risorse umane per le forze dell’ordine. Una decisione che spetta alla politica».

Chi gestisce i traffici di droga in Sardegna?

«Non ci sono, come in altre realtà italiane, delle organizzazioni mafiose. Ogni tanto emerge qualcuno che controlla dei traffici. Ci sono però dei collegamenti consolidati, in particolare con la ‘ndrangheta. E ci sono anche legami di sangue con alcune famiglie della ‘ndrangheta».

A quale operazione è più legato?

«A quella che ci ha permesso di sgominare un gruppo che portava nell’Isola centinaia di chili di droga. Parlavano liberamente al telefono perché sapevano di non essere intercettati: usavano schede telefoniche spagnole e dopo sette o otto volte venivano eliminate. Ogni scheda aveva un numero: venivano utilizzate come dei citofoni. L’errore è stato proprio quello di adoperare schede spagnole: abbiamo intercettato le celle che agganciavano chiamate con queste sim e abbiamo recuperato i numeri. Non solo: prima di dismettere una scheda veniva mandato un messaggio con un codice indicante il nuovo numero. Alla fine siamo riusciti a decifrare questo codice».

Ha corso pericoli?

«Una volta un signore, senza conoscermi e solo perché mi sono presentato come carabiniere, mi ha prestato la sua auto con vetri oscuranti parcheggiata in una zona dove si dovevano incontrare due trafficanti. Ho avuto la fortuna di assistere allo scambio droga-soldi in diretta. Una volta invece ci stavano per beccare quando stavamo sistemando una microspia in un’auto. Questione di un minuto e il proprietario ci avrebbe visto».

Le zone a rischio?

«Le solite. Ma il quartiere con i problemi maggiori è diventato quello della Marina. E poi attenzione alle droghe sintetiche: costano poco e hanno effetti devastanti».

