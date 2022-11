In città è già Natale, si accendono le luci 

Si accendono le luminarie, cominciano le iniziative. Nelle vie dello shopping quest’anno il Natale arriva in anticipo. A dare il via a un ricco programma, che accompagnerà i quartesi con alcune giornate dedicate fino al 25 dicembre, è il centro commerciale naturale di viale Colombo “La via del Mare” che comincia con una serata speciale domani, poi toccherà a via Porcu e via Marconi con appuntamenti diversi per allietare le persone che sceglieranno di fare gli acquisti in centro. Ovviamente a tutte queste iniziative dei commercianti si aggiungeranno quelle del Comune, che saranno presentate nei prossimi giorni. E già da domani, come ha annunciato il sindaco Graziano Milia, saranno accese stelle e ghirlande.

Flash mob in viale Colombo

La scelta de “La via del Mare” di cominciare già domani con il patrocinio del Comune, nasce dalla volontà di inserirsi nelle celebrazioni della Giornata contro la violenza sulle donne. Per questo è previsto un flash mob al femminile con il gruppo folk Froris de Beranu e sarà trasmesso in loop un corto a tema realizzato dall’associazione Via Mentana teatro. Inoltre all’interno e all’esterno dei negozi sarà sistemata una sedia rossa mentre diverse associazioni tra cui Dafne distribuiranno materiale informativo. Ma ci sarà spazio anche per lo shopping con sconti e promozioni esclusive in occasione del Black Friday, per animazione per grandi e piccini, street art, live painting , dj set e musica dal vivo. Continuano le collaborazioni con gli studenti tra cui i tirocinanti della facoltà di Scienze della comunicazione.

«Dopo venerdì» spiega la vice presidente della via del Mare Giuliana Chiello, «ci saranno altre giornate, ma non vogliamo svelare cosa ci sarà perché vogliamo lasciare la sorpresa. Un po’ come un ritorno al Natale dei fanciulli, che aspettavano le sorprese. Siamo intanto molto contenti che le adesioni crescono. Adesso siamo circa 67 attività comprese alcune del Poetto».

E ci saranno anche le attività organizzate dai singoli negozi. Dalle “Scintille di Natale”del room’s Garden con animazione per i più piccoli e tanto altro a, spiega Corrado Esposito di “Cucciolandia” «vorremmo portare un educatrice cinofila per insegnare alle persone a come approcciarsi con i propri animali».