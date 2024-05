In città è allarme polveri sottili 

Luci e ombre su Cagliari dal report Ambiente Urbano dell’Istat: se da una parte è al primo posto tra i capoluoghi metropolitani nella percentuale di raccolta differenziata (con il 74,8 per cento), unico ad applicare una tariffazione puntale nel servizio di raccolta dei rifiuti, in città si registra una presenza di polveri sottili (Pm10 e Pm 2,5) di almeno due volte superiori alle soglie fissate dall’Organizzazione mondiale della sanità. È quanto emerge dallo studio, sui dati complessivi raccolti nel 2022, dell’istituto nazionale di statistica che evidenzia un «netto peggioramento della qualità dell’aria nei comuni capoluogo». E come detto Cagliari è tra le situazioni più gravi perché i valori di entrambe le tipologie di polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) doppiano il limite con possibili conseguenze sulla salute dei cittadini.

Preoccupazione

«Siamo preoccupati. Negli ultimi anni stiamo registrando un aumento del peggioramento della qualità dell’aria», evidenzia Giorgio Querzoli, docente universitario di Ingegneria civile e ambientale e responsabile del comitato scientifico di Legambiente. «Stiamo tornando ai numeri del 2011 e Cagliari è tra le città capoluogo di regione con la più alta concentrazione di polveri sottili». La causa? Querzoli non ha dubbi: «Cagliari ha uno dei più alti rapporti tra auto immatricolate e abitanti. Dunque bisogna disegnare una città con meno veicoli, con la mobilità “dolce” integrata con il trasporto urbano e con le merci che vengono trasportate nell’area urbana su mezzi non inquinanti. È necessario creare parcheggi di scambio nelle periferie per consentire a chi arriva da fuori Cagliari di lasciare la propria auto e utilizzare i trasporti pubblici».

Le centraline

Un altro problema è la rete per monitorare la qualità dell’aria: «Arpas nel 2018 aveva 48 centraline, oggi sono 25 con alcune zone completamente scoperte», sottolinea il responsabile del comitato scientifico di Legambiente. «Vecchie norme hanno portato a una riduzione del sistema di rilevamento». Le condizioni meteo influiscono sulla qualità dell’aria? Per Querzoli non molto: «Nelle zone in cui la presenza dell’uomo è minore non ci sono segnali di inquinamento dell’aria». Per Daniele Contini, dirigente del gruppo di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera (Isac Cnr) la situazione non è allarmante «ma da tenere costantemente sotto controllo». In generale, in Italia e in Europa, «c’è una riduzione delle concentrazioni di polveri sottili» ma dove viene registrato un incremento bisogna capire «se si tratti di un fenomeno momentaneo, dovuto a qualche caso particolare, o se ci sia una risalita continua per cui è necessario adottare immediate contromisure».

