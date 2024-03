In città due centri commerciali naturali 

Arriva l’accredito da parte della Regione e l’associazione “Centro Storico Iglesias” si eleva allo status di centro commerciale naturale. Il riconoscimento è stato comunicato nella mattina di ieri ed ora in città sono due le realtà che possono fregiarsi del titolo (l’altra è il Consorzio Iglesias Città Regia) ed avere l’accesso ai bandi regionali.

La novità

La positiva notizia dell’accredito ottenuto dall’associazione “CSI” è stata come un fulmine a ciel sereno, in virtù del fatto che in città esistesse già un organo riconosciuto come centro commerciale naturale: «Suppongo che abbia pesato la rappresentatività della nostra associazione - commenta il vice presidente Franco Pissard - la quale è numericamente molto rappresentativa grazie agli attuali 65 iscritti». Non solo una folta rappresentanza di attività commerciali ha inciso sulla decisione da parte della Regione di riconoscere l’accredito, ma come spiega il presidente Gianmaria Graziano: «Anche l’avere soddisfatto il requisito d’essere una realtà al cui interno sono rappresentati differenti settori, fra i quali anche di servizi, di ristorazione e di ricettività. Nella normativa regionale esiste una zona grigia, nella quale la presenza di un Ccn non esclude quella di un’altra. Con le dovute proporzioni anche nella città di Cagliari ve ne sono diversi». La domanda per poter ottenere il riconoscimento è stata inoltrata lo scorso novembre e Pissard non nasconde la soddisfazione d’avere raggiunto un traguardo considerato essenziale: «È stato un iter complesso con tante richieste d’integrazione alla documentazione, tutte ottemperate. La notizia dell’accoglimento ha dato un impulso notevole sotto l’aspetto motivazionale. Consente di continuare a lavorare con maggiore incisività e determinazione. Abbiamo tante idee da mettere in campo ed il prossimo obiettivo è quello di raggiungere una collaborazione ancor più virtuosa con l’amministrazione comunale, creando un sodalizio che sfoci in risultati gratificanti per tutti».

Il futuro

Un appagamento condiviso anche da Gianmaria Graziano che spiega come ora l’associazione possa cambiare le proprie prospettive d’intervento e di idee da adottare: «Con l’accesso ai bandi si potrà avere un’organizzazione ad ampio spettro». Sulla possibilità di una possibile unione futura fra i due centri commerciali naturali, il presidente risponde: «Siamo i classici gemelli diversi, due realtà molto differenti, una è una forma associativa, l’altra consortile, non credo che le strade possano unirsi, incrociarsi di certo però, come già accaduto lo scorso natale sotto forma di collaborazione».Per l’assessore alle Attività produttive, la presenza di un nuovo Ccn rappresenta un valore aggiunto: «Ci saranno più risorse da investire per le attività del centro. - spiega Daniele Reginali - Ci poniamo con il solito clima collaborativo nei confronti di tutti e continueremo ad incontrare ogni attore per una cooperazione che possa in ogni modo rendere dei benefici alla comunità».

