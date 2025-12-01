In città cresce la voglia di fare sport 

A Oristano lo sport non è mai stato così affollato. Le società crescono, le palestre si riempiono e la città si ritrova con una domanda di spazi che corre più veloce delle strutture disponibili. Negli ultimi anni le associazioni iscritte all’albo comunale sono passate da 60 a 85: un balzo che racconta una realtà vivace, in espansione, e che ora chiede impianti all’altezza di questo fermento.

Torangius

Dopo gli intoppi e una serie di rinvii, stavolta l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, è fiducioso: «Entro l’anno sarà pubblicato il bando per la gestione della nuova cittadella sportiva di Torangius». L’impianto, ultimato e presentato alla città con una grande manifestazione la scorsa primavera, aspetta solo di essere utilizzato in modo regolare per evitare di finire, ancora una volta, nel mirino dei vandali o abbandonato all’usura.

Intanto, però, alcune società hanno già iniziato a popolarlo: dagli Arcieri della Quercia al Tennis tavolo Oristano, passando per il Kadossene di calcio a 5, l’hockey su pattini e il Sinis pattinaggio, tutti con una tariffa agevolata di 4 euro l’ora. A breve nella palestra partiranno i lavori che però interesseranno soprattutto la parte degli spogliatoi e quindi non richiederanno una sospensione delle attività.

Palasport

Il Palasport di Sa Rodia, invece, si avvia a un futuro diverso. Dopo il debutto come spazio per spettacoli con l’iniziativa “inCanti di pace”, l’amministrazione pensa a una gestione diretta, in modo da dare risposta alle tante società cittadine che chiedono ore, spazi, continuità.

Le regole sono semplici e condivise: la pulizia resta in capo a chi utilizza la struttura, le utenze al Comune. I danni? Li paga chi li provoca, tranne quando riguardano aree aperte al pubblico, dove interviene l’Ente. Un sistema chiaro che, assicura Franceschi, funziona grazie a una collaborazione piena con le società: Azzurra basket, Nuovo basket, Oristano basket, Aipd Atletico Oristano basket, Uisp, Progetto karate Shotokan, Runners Oristano, Dinamica Sardegna, Una ragione in più e l’Associazione cronometristi si alternano ogni giorno tra palestre e locali, pagando una tariffa di 5,50 euro l’ora. Le attività dedicate agli atleti con disabilità, invece, non sostengono alcun costo. Ma la città guarda già avanti.

La richiesta

Per il Palasport di viale Repubblica è stato richiesto al ministero dello Sport un contributo da 2,2 milioni di euro. L’obiettivo è ambizioso: ricavare quattro palestre trasformando le vecchie sale ristorante, completare la grande palestra incompiuta e la sala convegni, installare la climatizzazione, rinnovare le recinzioni e realizzare quattro campi polivalenti all’aperto per calcio a 5, basket e pallavolo.

Vandali a San Nicola

Intanto ieri sono entrati in azione alcuni vandali nella palestra di San Nicola, dove erano impegnati i bambini dell’Oristanese calcio. Qualcuno ha lanciato una pietra distruggendo la vetrata al lato della porta di ingresso. Per fortuna nessun ferito; sull’atto vandalico indaga la polizia

