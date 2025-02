«In città ci sono pochi vigili urbani» 

Polizia locale insufficiente e a pagarne le spese sono la sicurezza urbana e il controllo del territorio comunale. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Sinistra futura Sandro Mereu, Francesca Pili, Barbara Pischedda e del Movimento cinque stelle Gianluca Lai. In un’interpellanza i componenti dei due gruppi di minoranza affermano che la carenza di organico comporta una riduzione dei controlli in settori come «randagismo, abusivismo edilizio con edificazioni non autorizzate che sfuggono ai controlli, con possibili danni al territorio e alla sicurezza pubblica e viabilità, dove si segnalano strade pericolose e mancato rispetto del codice della strada».

La sicurezza

I consiglieri ricordano i problemi legati alla sicurezza.: «Un crescendo della microcriminalità con episodi di furti, atti vandalici e altre forme di illegalità che contribuiscono a creare insicurezza tra i cittadini – scrivono – e poi c’è l’annoso problema delle discariche abusive». Negli ultimi mesi, affermano i consiglieri, sono state segnalate diverse situazioni di degrado che riguardano queste aree di intervento. «L’attuale organico della polizia locale, composta da 18 dipendenti - precisa il consigliere Sandro Mereu – non è in alcun modo sufficiente a dare risposte efficienti a favore della cittadinanza. Allo stato attuale non ci risulta che l’amministrazione intenda ampliare le forze in campo e nel prossimo piano triennale delle assunzioni è prevista solo una nuova unità che dovrebbe, peraltro, sostituire un previsto pensionamento».

Le richieste

I consiglieri auspicano interventi urgenti e chiedono «se è previsto il potenziamento dell’organico e investimenti per migliorare la dotazione di mezzi e strumenti per la Polizia locale, quali misure si stanno adottando per contrastare le discariche abusive, l’abusivismo edilizio e garantire il rispetto delle normative urbanistiche e, in ultimo, quali strategie si intendono adottare per prevenire e contrastare la microcriminalità nel territorio comunale». Il sindaco Piero Morittu dice che «i tavoli sulla sicurezza del territorio riconoscono alla nostra città un grado di sicurezza elevato, ciò non di meno tutti i temi riguardanti i temi di educazione civica, prevenzione dei disagi sociali, lotta e contrasto all’abuso di sostanze e giochi e quant’altro sono costantemente monitorati». In merito alle assunzioni il primo cittadino fa presente che «compatibilmente con i vincoli di bilancio si provvede a sostituire chi va in pensione, attivare assunzioni a tempo determinato».

