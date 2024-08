In città ci sono anche Uber e Uber black 

I tassisti urlano contro Uber. Ma già da un anno, a Cagliari, ci sono alcuni titolari di auto bianche che (in maniera assolutamente regolare, sia chiaro) quel servizio lo svolgono per l’app della multinazionale nata a San Francisco. E lo fanno da quando, grazie a un accordo, i taxi dei Radiotaxi (che aderiscono) possono ricevere ed effettuare corse richieste dagli utenti dell’app Uber.

Accanto a loro, poi, a svolgere il servizio di trasporto per Uber, ci sono anche alcuni Ncc (anche loro in maniera trasparente e regolare). Fatto da loro, il servizio si chiama Uber Black ed è stato introdotto in Italia nel 2015. La versione Black, rispetto all’altra, obbliga il conducente a essere dotato di licenza Ncc e utilizzare un’auto di colore scuro. tutto qui. Per il resto il servizio è uguale. a differenza dei taxi, Uber come tutti gli Ncc non ha tassametro, né tariffa fissa. Il cliente ha un costo prestabilito calcolato su diversi fattori. Su tutti: il percorso richiesto e la tipologia di auto. Il prezzo è stabilito da subito: prendere o lasciare.

Per i tassisti e titolari di Ncc più magnanimi, i colleghi che svolgono il servizio per Uber lo fanno «solo per arrotondare, bisogna capire», dicono. Ma per la gran parte delle categoria dei tassisti cagliaritani che ha sempre detto no al colosso americano è un «tradimento». ( ma. mad. )

