«In città battaglia tra legalità e criminalità» 

Alghero sempre più esposta a fenomeni di penetrazione criminale. Lo sostiene il segretario provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, il Siulp di Sassari, Massimiliano Pala, offrendo una lettura inquietante degli ultimi avvenimenti accaduti in città. «L’incendio di auto, le lettere minatorie, gli episodi di violenza non sono fatti isolati – denuncia Pala – ma segnali di una pressione crescente. Lo Stato arretra proprio mentre la criminalità avanza». Secondo il sindacato, le cause principali sarebbero due: la cronica carenza di organico del commissariato di pubblica sicurezza e la volontà di gruppi criminali organizzati di infiltrarsi nell’economia locale, puntando soprattutto al settore turistico e commerciale. A sostegno della denuncia, il Siulp cita alcuni episodi recenti: il pestaggio di un dipendente dell’hotel Baia di Conte da parte di turisti campani, le minacce di morte a una ristoratrice, i ripetuti incendi dolosi ai danni di attività commerciali e le telefonate anonime. Secondo Pala tutti tasselli di una strategia intimidatoria che rischia di consolidarsi, alimentando quella che il sindacato definisce una vera e propria “legge del silenzio”. I commercianti parlano poco per paura di ritorsioni, gli imprenditori evitano le denunce per proteggere se stessi e le proprie famiglie. Il Siulp chiede ora un rafforzamento strutturale del commissariato di Alghero, programmi straordinari contro le infiltrazioni mafiose e una presenza tangibile dello Stato che restituisca fiducia ai cittadini. «Ad Alghero è in corso una battaglia silenziosa tra legalità e criminalità. Se non si interviene subito – avverte Pala – rischiamo di consegnare il tessuto economico e sociale della città a logiche mafiose estranee alla nostra tradizione». Le gravi dichiarazioni rilasciate dal sindacato di polizia hanno spinto il consigliere Christian Mulas a chiedere al sindaco la convocazione di un tavolo permanente per la sicurezza, da tenersi in Prefettura.

