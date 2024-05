In città ballano solo le zanzare 

Sono ormai un lontano ricordo le estati da record, con i big della musica italiana a contendersi il palco di Mondo Ichnusa e lo sterrato di Torregrande traboccante di pubblico. Sfumato anche lo “Story festival”, concerto spettacolo in programma a giugno che prometteva di portare sul campo da golf di Sa Rodia artisti di fama internazionale e 5mila spettatori, l’unico punto fermo dell’estate oristanese resta il festival Dromos.

La giustificazione

Poche risorse in Comune anche solo per poter pensare all’organizzazione di eventi di un certo livello. «Per gli spettacoli abbiamo in bilancio fondi risicati - osserva l’assessore, Antonio Franceschi - difficile poter ambire a nomi di punta». Gli uffici stanno verificando la possibilità di integrare il capitolo di spesa, che al momento ammonterebbe ad appena 10mila euro, anche se poi, nell’eventualità, bisognerebbe fare i conti con una programmazione tardiva.

Capoluogo in silenzio

Già da tempo le agenzie hanno iniziato ad organizzare le tappe estive dei loro artisti e trovare date disponibili non sarà semplice. Ad Olbia, il Red Valley muove i primi passi per l’anno successivo ancora prima che si siano spente le luci sul palco. Ma senza avere troppe ambizioni, anche nei centri vicini i cartelloni sono già definiti: Santa Giusta si prepara a festeggiare la patrona con Anna Tatangelo, mentre Fiorella Mannoia e Francesco de Gregori scalderanno le notti cabraresi nell’ambito del festival Dromos che si conferma l’unica certezza sonora anche nella città di Eleonora.

«Dromos c’è»

«Il cuore pulsante della manifestazione di Dromos torna ad essere Oristano - annuncia il direttore artistico Salvatore Corona - non posso anticipare troppo sul programma, ma come sempre proporremo al pubblico nomi di levatura internazionale».

Le prime due date nel capoluogo sono già ufficiali: il 27 luglio in piazza Cattedrale la scena sarà tutta per un’autentica icona del jazz Europeo, il sassofonista norvegese Jan Garbarek, affiancato da Rainer Brüninghaus, pianista e tastierista tedesco che lo accompagna da oltre trent’anni, dal bassista brasiliano Yuri Daniel e dal poliedrico percussionista indiano Trilok Gurtu. Il giorno seguente ad incantare il pubblico oristanese, sempre in piazza Duomo, sarà Fatoumata Diawara, una delle rappresentanti più vitali della scena musicale africana.

Àmana si farà?

Agosto potrebbe essere, invece, il mese di “Àmana - suoni tra terra e cielo”, originale rassegna in cui musica elettronica e strumenti acustici si fondono per dare vita a sonorità uniche. Sulla terza edizione il Comune sta ancora ragionando.

«Potrebbe essere inserita nel cartellone del Settembre oristanese - spiega l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - per evitare di accavallarci con altre manifestazioni».

