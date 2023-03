In città arriva il wi-fi gratuito 

Quartesi sempre connessi, in centro così come nella zona del litorale. Una novità a costo zero per il Comune che si concretizzerà a breve con l’arrivo di sei postazioni wi-fi gratuite che l’amministrazione di via Porcu attiverà entro fine mese grazie al progetto “Piazza wifi Italia”, promosso dal ministero dello Sviluppo economico.

Le zone

La mappa dei punti wi-fi in città parte dal parco Matteotti e dall’ex Convento dei Cappuccini, con un’unica postazione in grado di coprire tutta la zona, e prosegue nella biblioteca di via Dante, lì dove da tempo studenti e frequentatori abituali chiedono di avere a disposizione una connessione internet efficiente. Connessione gratuita anche a Flumini, nella biblioteca comunale di via Mar Ligure, e un’altra postazione verrà attivata in piazza 28 Aprile, accanto al municipio di via Porcu. Un punto wi-fi anche in piazza Sant’Elena - che coprirà anche via Zara - e nell’ex infopoint turistico di Margine Rosso, la struttura del litorale sistemata di recente e pronta ad essere inaugurata con servizi comunali e spazi per cittadini e associazioni. Sei punti hotspot posizionati in modo strategico per garantire l’accesso gratuito a internet nei principali luoghi di aggregazione, con altrettante postazioni previste nel progetto e in fase di definizione.

Le sfide

Un obiettivo trasversale che coinvolge diversi settori del Comune. In primis l’assessorato all’Innovazione, guidato da Cinzia Carta: «Quartu è in linea con il processo di trasformazione digitale che caratterizza la contemporaneità», commenta, «e l’amministrazione è pronta a cogliere le sfide della transizione e a sfruttare le opportunità e gli strumenti in grado di dare impulso alla competitività e alla produttività della città». Tutti i dettagli sulle procedure da seguire per usufruire della rete gratuita saranno divulgati dal Comune nei prossimi giorni. «Questo tipo di infrastrutturazione wi-fi ci permette di entrare nella rete italiana di punti di accesso gratuiti», aggiunge Carta. «Non essendo legata al singolo Comune, ma diffusa su tutto il territorio nazionale, ha anche il vantaggio di consentire l’accesso con un solo identificativo attraverso un’unica app valida ovunque in Italia».