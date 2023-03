In città a 150 chilometri orari 

Di andar lenti non ne vogliono sentir ragione. Preferiscono pigiare il piede sull’acceleratore e far presto, rischiando di farsi e far male. Se poi le strade sono l’Asse mediano di scorrimento o il viale Ferrara, ma anche il Lungo Saline, la voglia di correre cresce in modo esponenziale, nonostante il pericolo sia alto e reale la possibilità di un incidente. Il limite dei 70 chilometri orari imposto sulla prima strada e i 50 sulla seconda arteria che dal viale Colombo raggiunge la rotatoria di via San Bartolomeo-via Borgo Sant’Elia non sembrano un deterrente sufficiente per convincere i cagliaritani al volante che procedere con la giusta cautela sia alla fine la migliore soluzione.

I deterrenti

«Evidentemente non sempre è così», avverte il comandante della Polizia locale, Guido Calzia. «Anche per questo abbiamo potenziato gli interventi di verifica dalla velocità con gli autovelox soprattutto su queste tre strade cittadine troppo spesso usate come piste da corsa». La situazione reale la raccontano più di tutte le analisi, i numeri. Gli 800 verbali firmati dalla Municipale durante l’intero 2022 “rischiano” di essere già superati nei primi sei mesi di quest’anno visto che i numeri aggiornati al 16 marzo raccontano di 535 automobilisti e motociclisti inchiodati dall’obiettivo dell’autovelox. E se qualcuno se l’è cavata con una multa salata e qualche punto in meno sulla patente, per chi esagera le conseguenze sono ben più serie, fino al ritiro del documento.

Le multe

Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 chilometri orari in più del limite si rischia una multa da 42 euro fino a un massimo di 173; da 10 fino a 40 chilometri orari in più del limite la multa va dai 173 euro fino a un 694; da 40 a 60 in più del limite la multa va da 543 euro a un massimo di 2.170, più la sospensione della patente da uno a 3 mesi. oltre 60 chilometri orari in più del limite si dovrà pagare una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Ancora: da 10 a 40 chilometri orari sono 3 i punti tolti dalla patente, 6 punti dai 40 a 60 e 10 punti oltre 60 chilometri orari.