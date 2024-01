In città 11mila abusi edilizi 

C’è chi ha coperto una terrazza o realizzato un capanno per gli attrezzi e c’è anche chi ha costruito una villa in un’area tutelata. Può capitare che sia la Forestale a rilevale l’illecito, soprattutto se grave, o la magagna salti fuori al momento di chiedere un mutuo o per il Superbonus del 110%. Il mondo degli abusi edilizi è vario e variegato ed emerge con tutto il suo peso dai dati del Comune: oltre 11.000 nel territorio del capoluogo della Sardegna. Numeri in linea con la maggior parte delle città medio-grandi del Paese. Ma è vietato abbassare la guardia. È necessario cercare soluzioni alternative alla proposta di un accordo con l’Ordine nazionale dei geometri, bocciata dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Il team

Ogni anno gli otto agenti della sezione di Sorveglianza edilizia della Polizia locale effettuano oltre 350 sopralluoghi nei cantieri, ricevono e verificano circa 400 tra segnalazioni ed esposti e svolgono un centinaio di indagini, su istanza della Procura, per abuso edilizio. A questi numeri si aggiungono circa dieci sequestri edilizi all’anno che, di solito, sono costruzioni imperanti, per esempio un intero piano costruito senza autorizzazione, magari persino su un terreno di proprietà pubblica. Infine sono circa una decina all’anno i decreti di ispezione.

«Ci sono da distinguere gli abusi gravi o piccoli, modifiche poco importanti che si effettuano per ignoranza, buona fede o aggirare gli intoppi burocratici, a volte davvero insidiosi», precisa Giorgio Angius, ingegnere, vice sindaco e assessore comunale allo Sviluppo urbanistico. «I cagliaritani sono figli di una cultura degli anni ‘80 quando si realizzavano gli abusi in attesa di un condono edilizio». Le pratiche in sospeso al Comune sono circa 5.000, ma non c’è – almeno in molti casi – la corsa per sanarli. «Molti avviano la pratica godendo di una sorta di sanatoria temporanea che consente, nelle more, di continuare a utilizzare l’immobile», Aggiunge Angius. «Riusciamo a sbrigare circa 1.000 pratiche all’anno».

L’accordo bocciato

La mole di lavoro per i condoni edilizi è tanta e le risorse scarse. «Secondo noi la soluzione migliore per risolvere il problema che dura da 40 anni, sarebbe stata quella di chiedere all’Ordine dei geometri di istruire le pratiche dei condoni. L’Anac però – aggiunge Angius – ha bocciato l’iniziativa perché, affidando il compito remunerato con un rimborso spese a un ente pubblico, qual è l’Ordine dei geometri, avrebbe violato le norme sulla concorrenza, danneggiando i liberi professionisti».

Acqua sul fuoco

Il presidente provinciale dell’Ordine degli ingegneri Federico Miscali. «In una casistica di numeri così importanti va fatta una differenziazione tra gli abusi speculativi e tutto ciò che rientra nelle difformità sostanziali, molte causate dalle complessità normative». Il problema è centrale, governativo. «Il Comune – conclude Miscali – dovrebbe ricevere finanziamenti per delegare incarichi esterni e dare risposte ai cittadini».

