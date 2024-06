In cinquemila alla festa del volley 

Il momento più bello: una bimba di undici anni che, alla Quarta, in palleggio sbaglia una palla “facile”, si rattrista ma incassa l’incoraggiamento dalle compagne. Poco distanti due signore un bel po’ avanti con gli anni se ne stanno sotto il sole per assistere alla manifestazione: «È bello vedere il lungomare pieno di bambini e famiglie». Domenica, ore 12: tra l’Ippodromo e l’ospedale Marino si apre uno smisurato campo di volley con vista mare. Anzi, 50 campi dove per tutta la domenica duemila bambini giocano con a pallavolo. La grande festa di sport e divertimento Sardegna Volley S3, edizione numero 16, con più di cinquemila persone ad affollare il Poetto è questo: agonismo ma soprattutto amicizia e divertimento. Il “pubblico” rispecchia questo tutto, questa voglia di stare insieme e fare festa. Adolescenti, famiglie, nonni che accompagnano i nipoti. Semplici bagnanti arrivati al Poetto per trascorrere una giornata di mare e che si fermano e diventano, anche loro, protagonisti.

La festa

I protagonisti, naturalmente, sono loro: i tantissimi bambini che oltre a sfidarsi sotto rete cercano di impressionare con una palla a effetto. Davide, 8 anni, solleva il pollice: «Gioco perché mi piace, l’ho preferito al tennis». Filippo, Eleonora e Luca, accanto a lui, annuiscono mentre mangiano un panino al prosciutto: «Vogliamo giocare, abbiamo conosciuto altri bambini e per noi è una giornata diversa, è una festa». Ad assistere ammirati, genitori e allenatori arrivati da ogni angolo dell’Isola. Silvia Mulas, per esempio, del Navarra Volley Santa Maria Navarrese spiega che «non avevamo un’idea di come fosse la manifestazione, siamo molto contenti dell’organizzazione. Per cinque bambine questa è la prima volta, è molto emozionante». Marco Garau arriva da Cardedu. È il papà di Martina, è timida ma ama giocare a volley. «È la seconda volta che partecipiamo a questa manifestazione», l’ultima volta era stata organizzata in via Roma, «siamo partiti con la pioggia e siamo arrivati a Cagliari e abbiamo trovato una bellissima giornata». Il concetto lo ribadisce Vanessa Vacca, al Poetto per vedere la nipotina. «A parte il problema per trovare parcheggio, 40 minuti prima di riuscirci, devo ammettere che il lungomare è la location perfetta».

L’organizzazione

L’inno di Mameli apre le danze alle 10, poi è grande festa fino alle 18. Il lungomare è tutto molto colorato e festoso. «Abbiamo deciso di fare una passeggiata al Poetto e ci siamo ritrovati in mezzo a questa bellissima manifestazione», dicono Chiara Cadoni e Andrea Polizza. «Ci piace che il lungomare venga utilizzato anche per eventi di questo tipo». «Dopo l’esperienza di via Roma», inutilizzabile per via del cantiere «con l’amministrazione comunale era stato deciso di trasferire questo evento al Poetto. Una scelta vincente che non abbandoneremo più», dice Eliseo Secci, presidente regionale della Fipav che organizza l’evento. «Siamo felici di questa grande festa del nostro sport in questo scenario. L’emozione più bella è vedere così tanta gente partecipare alla manifestazione», aggiunge. «Avendo due figlie, 16 e 11 anni, pallavoliste da diversi anni, non è la prima volta che partecipo a questa manifestazione», spiega l’assessora regionale allo Sport Ilaria Portas. «La pallavolo è uno sport che amiamo tantissimo, soprattutto per i valori che rappresenta, e questa manifestazione rappresenta la festa finale, sia per le famiglie che per gli atleti e le atlete che si sono misurati tutto l’anno. Decisamente azzeccata la scelta, infine, di spostare, anche se per ragioni di forza maggiore, la manifestazione al Poetto. Con lo sport si promuove la città di Cagliari». ( ma. mad. )

