«In cinque nella camera da letto» 

I secchi per raccogliere l’acqua che si riversa sulla camera da letto dal solaio, le pareti invase dalla muffa, i mobili marci dall’umidità, il materasso inzuppato; una madre, un padre e tre figli di 9, 5 e un anno, sono ora costretti a dormire un’unica piccola stanza. «Siamo disperati e nessuno ancora interviene dopo mesi di segnalazioni ad Area, l’ente proprietario dell’immobile - dichiara Vanessa Enna - Ho paura per la salute dei miei figli, non è ammissibile poter vivere in queste condizioni, i vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina ci hanno diffidato d’utilizzare l’ambiente della camera matrimoniale, ma non sappiamo dove e come poter dormire».

Il condominio

La pioggia dei giorni scorsi ha fatto riemergere le criticità di alcuni alloggi nei mini condomini di proprietà Area in via Rita Atria. Problemi segnalato da oltre un anno ed interventi di manutenzione mai eseguiti nonostante svariati sopralluoghi che avevano suggerito la necessità di un’azione risolutiva. Una delle cause che starebbe letteralmente togliendo il sonno ai residenti, sarebbe riscontrabile nella mancanza di una copertura del vano scale divelta dal maltempo da oltre un anno: «La pioggia si riversa all’interno, inonda le scale, s’infiltra nei battenti delle porte d’ingresso, allagando gli appartamenti, risalendo sulle pareti e versandosi per gravità nei piani inferiori - spiega Cristian Serra, inquilino all’ultimo dei tre piani della condominio - quando piove e percorro le scale sono costretto ad utilizzare l’ombrello, l’umidità all’interno dell’alloggio non mi permette nemmeno di procedere con la tinteggiatura delle pareti».Ieri la donna, esasperata, ha chiamato i vigili del fuoco. «Sono intervenuti nella camera da letto - spiega - hanno raccolto svariati secchi di acqua fuoriuscita dal solaio dicendomi di non aver mai riscontrato una situazione simile. La criticità potrebbe intaccare la funzionalità dell’impianto elettrico, ci hanno diffidato dall’utilizzare l’ambiente. Ma senza quello spazio non sappiamo dove riposare per la notte».

Contattato telefonicamente il direttore generale di Area ha provveduto ad informare il responsabile delle manutenzioni di zona: «Lunedì verificheremo lo stato di richiesta d’intervento - spiega Cristian Riu - si procederà alla sua programmazione qualora non sia già prevista. Arrivano migliaia di segnalazioni perché il patrimonio da un punto di vista quantitativo è notevole>.

