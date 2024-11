In cinque fuori rosa, anzi no 

Olbia. Prima la convocazione in sede, poi l’allenamento a parte. In seguito, la reintegrazione in gruppo. Inizio settimana intenso per alcuni giocatori dell’Olbia, che sarebbero finiti nella lista dei cedibili in vista della riapertura del mercato il 2 dicembre.

L’incontro

Lunedì il presidente Surace avrebbe incontrato La Rosa, Anelli, Santi, Costanzo e De Grazia per trattare la risoluzione del contratto, e la mattina dopo gli stessi si sarebbero ritrovati fuori rosa salvo essere reintegrati nel pomeriggio, in tempo per la seduta in programma a Loiri agli ordini del nuovo allenatore Zé Maria. La società non conferma né smentisce.

L’unica comunicazione delle ultime ore riguarda l’esonero del tecnico dell’Under 19 Mario Isoni, liquidato ufficialmente con poche righe ieri mattina ma sollevato di fatto dall’incarico già la sera prima. «Mario Isoni non è più l’allenatore della formazione Under 19. A Mario vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera», recita la nota del club gallurese.

Tanti saluti

L’ex portiere, classe 1970, era tornato a far parte dell’Olbia nello staff tecnico del settore giovanile ai primi di settembre, chiamato dal consulente della proprietà svizzera Ninni Corda, e tra l’esonero di Marco Amelia e l’arrivo di Lucas Gatti ha guidato la prima squadra andando in panchina nella gara col Real Monterotondo.

Difficile che sia stato condannato dai risultati dell’U19, quindi l’ipotesi più accreditata è che sconti proprio la vicinanza con Corda, che potrebbe essere allontanato a sua volta nelle prossime ore. Non è un caso che anche i giocatori convocati in sede lunedì scorso siano legati in qualche modo a lui.

Né che il giorno prima Zé Maria abbia sottolineato di aver ottenuto «carta bianca» dalla proprietà: a questo punto il tecnico brasiliano potrebbe occuparsi in prima persona degli acquisti di dicembre e l’Olbia non avere più bisogno di Corda. E dei suoi uomini, che (tra le altre cose) vanterebbero gli ingaggi più alti.

Campionato

Intanto c’è da preparare la partita sul campo della Cynthialbalonga e da salvare la Serie D dal basso del penultimo posto con 7 punti. Quanto ai presunti atti di razzismo e intimidazioni nello spogliatoio, l’indagine della Procura federale aperta a ottobre sarebbe andata avanti con l’audizione di diversi giocatori: tra questi ci sarebbero De Grazia, Furtado e Costanzo.

