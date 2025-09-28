in cina oggi sinner Musetti ai quarti 

Lorenzo Musetti raggiunge i quarti di finale del China Open di Pechino e rinforza così la sua posizione nella corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. Il tennista toscano supera in due set, 6-3 6-3, il francese Adrien Mannarino e al prossimo turno sfiderà Learner Tien che ha avuto la meglio contro Flavio Cobolli, battuto dallo statunitense 6-3, 6-2. «Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo», le parole di Musetti nell'intervista a caldo. L'azzurro (fischiato dal pubblico cinese dopo la polemica sui colpi di tosse) ha vinto anche il punto più spettacolare della partita, uno scambio da 46 colpi nel primo game del secondo set, che gli ha permesso di guadagnare la prima palla break del parziale. «Mi piace giocare quei punti in cui sono in difesa, poi la trasformo in attacco e vinco il punto: c'è più soddisfazione: è qualcosa che anche al pubblico piace vedere, spero che abbiano apprezzato la partita e il gioco» ha concluso Musetti.

Jannik e Jasmine

In attesa di Jannik Sinner, che alle 8.30 giocherà i quarti di finale contro l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 Atp, Pechino sorride anche al femminile, a Jasmine Paolini. La toscana ha staccato il pass per gli ottavi dopo aver battuto per 6-3 6-0, in 66 minuti di partita, la statunitense Sofia Kenin, n. 26 del ranking contro la quale aveva sempre perso. Negli ottavi Paolini troverà la ceca Marie Bouzkova, n.52 Wta. A Tokyo, sembra definitivamente alle spalle il problema alla caviglia di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo raggiunge la semifinale (sfiderà il norvegese Casper Ruud) per la prima volta in carriera. Il numero 1 del mondo ha superato 6-2, 6-4 lo statunitense Brandon Nakashima. Lo spagnolo ha firmato la vittoria numero 65 nel 2025, eguagliando il suo record personale in una singola stagione (stabilito nel 2023).

